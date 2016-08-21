مساجد پایگاهی محکم برای مقابله با توطئه های فرهنگی دشمنان است

محمد ابدالی در حاشیه دومین همایش کانون های فرهنگی و هنری مساجد شهرستان بافت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توطئه دشمنان برای ضربه زدن به نظام اظهار کرد: یکی از حوزه هایی که دشمنان برای این منظور ورود کرده اند فرهنگ است.

وی تعمیق ارزش های دینی در جامعه را عالمی بازدارنده در برابر توطئه های فرهنگی دشمنان دانست و گفت: باید با ایجاد زیرساخت های لازم زمینه حضور جوانان در مساجد پررنگ تر شود.

ابدالی نقش مساجد در دنیای امروز را کمتر از نقش آنها در دوران جنگ ندانست و افزود: باید برنامه ریزی جدی و مدونی را برای کانون های فرهنگی و هنری مساجد صورت گیرد.

مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کرمان گفت: حمایت بیشتر کانون ها مستلزم راهکارها و سازوکار اساسی است چرا که وقتی سازوکار درست باشد بهتر می توانیم برنامه ریزی کنیم.

وی با اشاره به اینکه درگیری های سیاسی گاهی مانعی برای کار فرهنگی است افزود: بینش سیاسی امر شخصی بوده و نباید آن را در کار فرهنگی دخالت داد.