به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه شبهای قرآنی که مجله بخارا با همکاری بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار برگزار می‎کند و اولین نشست آن به «شب تفاسیر عرفانی قرآن مجید» و دومین نشست به «شب تفاسیر قرآن مجید» اختصاص داشت، اکنون سومین نشست به «شب ترجمه های قرآن مجید» اختصاص داده شده که چهارشنبه سوم شهریور، ساعت ۵ عصر در محل کانون زبان فارسی برگزار خواهد شد.

در این شب دکتر سید مصطفی محقق داماد، استاد محمد مهدی جعفری، بهاءالدین خرمشاهی، دکتر رسول جعفریان و استاد محمدعلی مهدوی راد به ترجمه های قرآن، ترجمه پذیری قرآن و نمونه هایی از ترجمه های قرآن در دوره های مختلف خواهند پرداخت.

دایره العمارف بزرگ اسلامی، گنجینه پژوهشی ایرج افشار، انتشارات حکمت، نشریه فرهنگی تحلیلی روایت، موسسه فرهنگی سروش مولانا و مرکز نشر علوم اسلامی از دیگر همراهان مجله بخارا و بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار در برگزاری این شب مشارکت دارند.

این شب قرانی چهارشنبه سوم شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۵ عصر در محل خیابان ولیعصر، سه راه زعفرانیه، خیابان عارف نسب، شماره ۱۲ برگزار می شود.