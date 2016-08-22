به گزارش خبرگزاری مهر، شهنام صفاجو مدیر روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی با اعلام این خبر افزود: عموم تهیهکنندگان و مستندسازان ضمن مطالعه آییننامه جشنواره، تا روز ۳۱ شهریورماه ۹۵ فرصت دارند که مشخصات جدیدترین آثار مستند خود (تولید فروردین ۱۳۹۴ به بعد) را روی وبسایت جشنواره به نشانی www.irandocfest.ir ثبت کنند.
صفاجو تاکید کرد: گزینه ثبتنام در پایان روز ۳۱ شهریور روی سایت جشنواره غیرفعال میشود و مستندسازانی که مشخصات اثر مستند خود را به ثبت رسانده و کد رهگیری گرفتهاند، حداکثر تا روز ۱۵ مهرماه فرصت دارند که نسخه نهایی فیلم خود را جهت بازبینی به دبیرخانه جشنواره تحویل نمایند که این مهلت با توجه به فاصله زمانی کوتاه تا آغاز جشنواره (حدود ۲ ماه) تمدید نخواهد شد.
وی ادامه داد: با بررسی دقیق جشنوارههای معتبر جهانی به این نتیجه رسیدیم که معمولاً ستاد برگزاری جشنوارهها برنامه ویژهای برای نقاط عطف زمانی خود درنظر نمیگیرند، به همین دلیل جشنواره «سینماحقیقت» در دهمین دوره برپایی خود هم مثل گذشته، بر اجرای یک جشنواره استاندارد و حرفهای بینالمللی تمرکز خواهد کرد.
صفاجو عنوان کرد: بخشهای اصلی این دوره از جشنواره بینالمللی«سینماحقیقت» عبارتند از: مسابقه ملی (مستندهای کوتاه/ نیمهبلند/ بلند)، مسابقه بینالملل (مستندهای کوتاه/ نیمهبلند/ بلند)، جایزه شهید آوینی (فیلمهای مستند حوزه مقاومت، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس)، جایزه ویژه مدافعان حرم، بخشهای جنبی ملی و بینالمللی، کارگاههای پژوهشی و بازار فیلم مستند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ثبتنام اینترنتی آثار بخش مسابقه ملی دهمین دوره جشنواره «سینماحقیقت» تا ۳۱ شهریورماه روی وبسایت www.irandocfest.ir ادامه خواهد داشت و پیشنهاد میکنم که تهیهکنندگان و مستندسازان هر چه زودتر نسبت به تکمیل این فرم اقدام کنند.
دهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» از ۱۴ تا ۲۱ آذرماه ۱۳۹۵ در شهر تهران برگزار خواهد شد.
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