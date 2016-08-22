جدیدترین خبرها از تولید «جومانجی»/ از بازسازی فیلم قبلی خبری نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دواین جانسون که در حال فیلمبرداری سر صحنه فیلم «سریع و خشمگین ۸» است و تا آخر هفته کار آن تمام میشود، در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد فیلمبرداری این فیلم تا آخر هفته به پایان میرسد.
وی در عین حال به هواداران خود گفت از این پس به پروژه بعدی فکر میکند: «جومانجی»
جانسون در فیلم جدید «جومانجی» با کوین هارت و جک بلک همبازی است.
او در این پست خود تاکید کرد که قصد این پروژه صرفا ساخت دوباره فیلم «جومانجی» نیست و ترجیح میدهند قصه «جومانجی» را بار دیگر از زبان خودشان روایت کنند.
با این حال وی گفت فیلم جدید ادامه داستان قبلی هم نیست و آنها قصد ندارند فیلم ۱۹۹۵ با بازی رابین ویلیامز فقید را که فیلمی محبوب است، دوباره بسازند.
وی گفت این پروژه با فیلمسازان جدید با آزادی بیشتری در روایت قصه در همان جهان «جومانجی» اتفاق میافتد.
این سوال هنوز مطرح است که چه کسی راوی قصه خواهد بود؟ آیا دوباره جودی با بازی کریستن دانست و پیتر با بازی بردلی پیرس یک بازی جادویی پیدا میکنند و شروع به بازی میکنند؟ یا این که ماجراهای پس از آن قصه دنبال میشود؟
باید منتظر ماند و دید دستاندرکاران این فیلم راه خود را در چه مسیری پیش میبرند.
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