به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه برنامه راه‌اندازی شبکه کودک و نوجوان به زودی کانال امید به کانال های پویا و نهال اضافه خواهد شد تا برای نخستین بار در ایران، نوجوانان دارای یک شبکه تلویزیونی مجزا شوند.

این کانال ویژه نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ سال است و با برنامه‌هایی در قالب های مختلف داستانی، تلویزیونی، اطلاع‌رسانی و نماهنگ، مصرف تلویزیونی آنان را تامین خواهد کرد. همچنین ۶۰ درصد برنامه‌های این شبکه دارای ساختار رئال و ۴۰ درصد دارای ساختار انیمیشن و در گام ابتدایی حدود نصف برنامه‌ها ساخت ایران خواهند بود.

اکنون آزمون های فنی کانال امید در حال اجراست و در آینده‌ای نزدیک، پخش آزمایشی کانال امید از ساعت ۱۴ تا ۲۲ هر روز آغاز خواهد شد. بدین‌ترتیب نوجوانان خواهند توانست از طریق گیرنده‌های دیجیتال تلویزیون، این شبکه جدید را ببینند.

بنا به سیاست راهبردی شبکه کودک و نوجوان، همه برنامه‌های این کانال نیز براساس یک منظومه تربیتی تولید خواهند شد و رویکرد بنیادی کانال امید «گسترش دین، اخلاق، امید و آگاهی و ترویج سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی میان نوجوانان با تکیه بر فعالیت‌ها و برنامه‌های حرفه‌ای پیشرفته و عمیق رسانه‌ای» خواهد بود.

براساس برنامه راه‌اندازی شبکه کودک و نوجوان که از اول مهر ۱۳۹۴ آغاز شده، ابتدا کانال های پویا ویژه خردسالان زیر ۶ سال و نهال ویژه کودکان ۶ تا ۱۲ سال پخش آزمایشی خود را آغاز کردند و در ۳۰ فروردین ۱۳۹۵ وارد پخش رسمی شدند. این دو کانال با تفکیک ساعات زمانی از ساعت ۸ تا ۱۴ و ۱۴ به بعد، برنامه‌های خود را روی یک فرکانس پخش می‌کنند.