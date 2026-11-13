مهدی صلواتی‌ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه در حوزه عفاف و حجاب باید ۲ موضوع کلیدی را همزمان مد نظر قرار داد، اظهار کرد: حجاب حضرت زهرا (س) یک حجاب کامل است و رعایت این اصول باید همواره همراه با وقار، آرامش و حفظ حدود و حریم باشد. اگر بخواهیم این فرآیند را به بهترین شکل در جامعه پیاده‌سازی کنیم، بهترین نقطه شروع ارتباط موثر و مستمر با خانواده‌ها، اولیا و مربیان مدارس از همان دوران ابتدایی است.

وی با اشاره به اینکه اجرای این اصول باید از دوران کودکی آغاز شده و تا دوره‌های بعدی ادامه داشته باشد، افزود: مسئله حجاب و عفاف با اجبار و زور در جامعه نهادینه نمی‌شود بلکه راه حل آن فرهنگ‌سازی زیبا، تبیین ارزش، اهمیت و جایگاه والای زنان و دختران و در کنار آن آموزش صحیح مادران است.

این فعال فرهنگی و قرآنی همدان با بیان اینکه متاسفانه در زمینه عفاف و حجاب مادران و مادربزرگ‌ها کمتر تجربیات ارزشمند خود را به نسل‌های جدید منتقل کرده‌اند و حقایق دوران پهلوی به درستی مطرح نشده است، افزود: ابتدا مردم باید بدانند که بی‌حجابی چه آسیب‌ها و اثرات مخربی دارد و سپس با آگاهی به سمت حجاب گرایش پیدا کنند چراکه این مهم هرگز با اقدامات شعاری میسر نخواهد شد.

صلواتی‌ خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم سیره وجود مقدس حضرت زهرا (س) را در مسیر سیر الی الله الگو قرار دهیم باید تمام ابعاد زندگی، از نان حلال پدر و مادر گرفته تا شیوه تربیت فرزندان را مد نظر قرار دهیم تا بتوانیم جریان عفاف و حجاب را به شکل ریشه‌ای دنبال کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که یک نوجوان چگونه می‌تواند از حضرت زهرا (س) الگوبرداری کند، بیان کرد: متاسفانه تا به امروز شناخت عمیقی از دوره کودکی حضرت زهرا (س) و شیوه تعامل متقابل پدر و دختر به نوجوانان ارائه نکرده‌ایم و نحوه برخورد و احترامی که پیامبر اکرم (ص) به دختر گرامی‌شان گذاشتند و احترام متقابلی که آن حضرت نسبت به پدر بزرگوارشان داشتند، باید به عنوان یک الگوی رفتاری تبیین شود که این امر نیز ریشه در تربیت والای حضرت خدیجه (س) و پیامبر (ص) دارد.

این فعال فرهنگی و قرآنی همدان در خصوص راهکارهای عملیاتی برای بهبود وضعیت عفاف و حجاب در جامعه تصریح کرد: بهترین راهکار تقویت ارتباط میان والدین، اولیا و مربیان با مدارس و همچنین توسعه آموزش‌های خانواده برای کودکان و نوجوانان است. علاوه بر این باید عوامل تاریخی‌ که موجب شکستن حرمت و جایگاه زن در جامعه شده‌اند بازخوانی شوند و در این خصوص هوشیاری و دقت لازم به خرج داده شود.