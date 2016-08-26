به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر رحمانی با اعلام تصادفات حادثه خیز ۲۴ ساعت گذشته گفت: واژگونی سواری زانتیا در استان سیستان و بلوچستان منجر به حریق خودرو و کشته شدن یک نفر و مجروح شدن ٣ نفر شده است." علت این تصادف که ساعت ١٣ دیروز در محور ایرانشهر-بم کیلومتر ١٩٥ اتفاق افتاده، تخطی از سرعت مطمئنه بوده است.

وی ادامه داد: دومین تصادف مربوط به واژگونی سواری پژو پارس بوده که در استان خراسان جنوبی رخ داده است. سرهنگ رحمانی با اشاره به اینکه این تصادف ساعت ١٥:٤٦ دیروز در محور روستایی نوغاب به کرغنج کیلومتر ٥٦ اتفاق افتاده، گفت:" علت این حادثه نیز تخطی از سرعت مطمئنه بوده است. این حادثه هم یک نفر کشته داشته و ٤ نفر مجروح شده اند.

رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا در بیان تصادف سوم اضافه کرد: این تصادف بین پژو ٤٠٥ (تاکسی) و سواری پروتون ساعت ١٧ اتفاق افتاده که مقصر آن راننده پژو ۴۰۵ به دلیل انحراف به چپ بوده است.

به گفته سرهنگ رحمانی این تصادف که در محورمبارکه به مجلسی کیلومتر ٤٠ در استان اصفهان روی داده، منجر به کشته شدن ٢ نفر و مجروح شدن ٣ نفر شده است.

همچنین وی افزود: چهارمین تصادف، ساعت ٢١ دیشب روی داده است. این بارهم واژگونی وسیله نقلیه به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه جان ٣نفر را گرفته و ٢ نفر مجروح شده اند. این حادثه برای سواری پژو ٤٠٥ در محور اتوبان مشهد-سرخس کیلومتر ١٢ در استان خراسان رضوی اتفاق افتاده است.

سرهنگ رحمانی توصیه کرد: اگر راننده های پژو ٤٠٥، پژو پارس و زانتیا، خودخواهی را کنار می گذاشتند و با رعایت سرعت مطمئنه کمی هم به فکر جان باقی سرنشینان بودند، امروز نه ٥ نفر از حق حیات محروم بودند و نه ٩ نفر دیگر سلامتی شان دچار مشکل شده بود.