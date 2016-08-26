«داریا» از جبهه ضد دمشق خارج شد؛ دستاوردی بزرگ برای ارتش سوریه

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل-فرزاد فرهادی: تحولات میدانی در سوریه با فراز و نشیب فراوان ادامه دارد. علاوه بر جبهه های حلب به ویژه در جنوب و جنوب غربی حلب که گروههای مسلح و ارتش سوریه سرگرم نبرد سنگین هستند در محورهای دیگر هم نبرد ادامه دارد.

در این میان علاوه بر توپخانه و یگان موشکی ارتش سوریه، جنگنده‌های این کشور نیز مراکز وابسته به گروههای مسلح و تروریستهای جبهه النصره و داعش را در برخی مناطق هدف قرار می‌دهند.

در حومه دمشق و مناطق مختلف آن نیز طی روزهای گذشته پیشرفتهای مهمی برای ارتش سوریه حاصل شده است. در محور شهر دوما نیز درگیری های شدیدی در جریان است و جنگنده های ارتش سوریه به شدت منطقه را بمباران می کنند. اما در کنار جنگ در سوریه شاهد دستاوردهای ارتش سوریه بدون درگیری هستیم.

داریا در حومه دمشق یکی از مناطقی است که بدون درگیری به تسخیر ارتش سوریه در می آید.

معرفی مختصر شهر داریا

داریا شهری سوری است که در هشت کیلومتری غرب دمشق واقع شده است و با کوه المزه دمشق و شهر معضمیه الشام فاصله نزدیکی دارد و به عبارتی بزرگترین شهر غوطه غربی دمشق هم محسوب می شود.

این شهر تاریخ کهنی دارد و همپای دمشق از نظر پیشنیه تاریخی است. نام آن برگرفته از کلمه دار است. در سریانی داریا به مفهوم خانه های زیاد است. برخی تاریخ این شهر را به دوران قبل از میلاد مرتبط می کنند.

همانطور که گفته شد در شمال کوی المزه و معضمیه الشام و در غرب عرطوز و جنوب صحنایا و در شرق کفرسوسه و کوی قدیم است.

قبلا بیبیلا، یلدا، بیت سحم، زینبیه، السبینه الکبری، البویضه، السبینه الصغری، نجها، قدسیا، اشرفیه الوادی، الهامه ، جمرایا، حجر الاسود و حجیره از توابع داریا محسوب می شدند که هم اکنون منطقه مستقل از نظر اداری محسوب می شوند.

با توجه به نزدیکی آن به دمشق بسیاری قبل از جنگ در آن سکونت داشتند اما روند جنگ بر تعداد جمعیت آن تاثیر گذاشت. در آن تاسیسات صنعتی وجود دارد و ساکنان آن پیشه کشاورزی دارند و برخی نیز مشاغل آزاد دارند.

مسیحیان کاتولیک و ارتدوکس در این شهر حضور دارند. تاریخچه کاتولیک در این شهر به سال ۱۹۳۴ بر می گردد و اولین کلیسا برای آنها در سال ۱۹۳۷ بود. ارتدوکس قدیمی تر محسوب می شود و کاتولیک های این شهر منشق شده از ارتدوکسها هستند.

در درایا آرامگاههایی وجود دارد که آرامگاه حزقیل پیامبر و بلال حبشی از جمله آنهاست.

این شهر نیز همانند دیگر مناطق سوریه در سال ۲۰۱۱ عرصه ناآرامی شد و گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه در آن شروع فعالیت هایی شروع کردند اما اوج درگیری های مسلحانه در این شهر از سال ۲۰۱۲ شروع شد و افراد مسلح در آن به ترتیب زیاد شدند. تروریستها با ورود به داریا به ویرانی و تخریب و چپاول پرداختند و صدها بی گناه را کشتند. تروریستها این شهر را به عنوان محلی برای حمله به دمشق قرار دادند و روزانه با خمپاره به آن حمله کردند.

دستاورد بزرگ برای ارتش سوریه

تحولی روز گذشته در داریا،این بود که یک توافق میان ارتش سوریه و گروههای مسلح حاصل شد تا این افراد از این شهر خارج شوند.

بر اساس این توافق حدود ۴۰۰۰ غیرنظامی به مراکز اسکان موقت منتقل می شوند و ۷۰۰ فرد مسلح نیز به ادلب می روند.

بر اساس آخرین اخبار دریافتی اتوبوس ها به شهر داریا وارد شده اند و همچنین علی ایوب از مسئولان نظامی عالی رتبه ارتش سوریه نیز برای پیگیری اوضاع وارد این شهر شد.

گزارش هایی که تا این لحظه مخابره شده است از خروج اتوبوس حامل افراد مسلح از شهر حکایت دارد.

این فرایند یعنی خروج افراد مسلح و غیرنظامیان از داریا چهار روزه خواهد بود و ارتش سوریه وارد این شهر خواهد شد.

اما آنچه درباره داریا و تحول جدید آن می توان گفت این است که این را می توان در زمره دستاوردهای بزرگ ارتش سوریه در برابر گروههای مسلح در اطراف دمشق دانست.

اهمیت شهر داریا

این توافق یکی از مهمترین مراکز گروههای مسلح در غوطه غربی را از آنها می گیرد و مانع از ارتباط این گروهها با خان الشیح و حومه درعا و قنیطره خواهد شد. دارای نقطه اتصال اجباری برای امداد و لجستیک به غوطه غربی از حومه درعا و حومه قنیطره محسوب می‌شود و مشرف به فروگاه المزه و محور غرب پایتخت است.

وانگهی داریا برای گروههای مسلح نمادی محسوب می شد زیرا اولین جرقه های شورش در حومه دمشق از آن آغاز شد و یکی از مناطقی بود که علیه ارتش سوریه شورید و این منطقه از سال ۲۰۱۲ به بعد عرصه جنگ ضد ارتش سوریه بود. اهمیت این شهر برای مخالفان سبب شد که فوریه گذشته تلاش گسترده ای برای مشمول کردن آن در آتش بس شود اما دولت سوریه به علت حضور تروریستهای جبهه النصره مخالفت کرد.

با این دستاورد جدید، اطراف پایتخت تا غوطه شرقی امن تر خواهد شد و علاوه بر آن ارتباط نظامی و جغرافیایی با حومه جنوبی و محور خان الشیح و محور قنیطره برای گروههای مسلح قطع خواهد شد.

از سوی توافق داریا را می توان موفقیتی برای گفتگو هم دانست زیرا به دنبال گفتگوهای ارتش سوریه و گروههای مسلح این بار بدون درگیری بیشتر، بزرگترین شهر غوطه غربی در نزدیکی پایتخت به کنترل نیروهای دولتی درمی آید.اما این بر اثر فشار ارتش سوریه و تنگ تر کردن حلقه محاصره بر گروههای مسلح در این شهر نیز بود.

از هفته گذشته ارتش سوریه و همپیمانان آن عملیات نظامی را برای فشار بر گروههای مسلح تنگ تر کردند و به افراد مسلح ۲۴ ساعت فرصت دادند که از شهر خارج شوند و در نهایت گروههای مسلح با توافق تحت نظارت سازمان ملل موافقت کردند.

در دوره های قبل نیز گفتگوهایی میان ارتش سوریه و گروههای مسلح انجام شده بود اما سرکرده های گروه موسوم به لواء شهدای الاسلام و تروریستهای وابسته به جبهه النصره با تحویل دادن شهر مخالفت کردند اما درگیری ها در اطراف ادلب و تشدید محاصره از سوی ارتش بالاخره این گروهها را مجبور به توافق کرد.

اهمیت این شهر برای مخالفان به حدی است که در شبکه های اجتماعی تروریستها همدیگر را به خیانت متهم می کنند و برخی گروه دیگر را خائن معرفی می کنند.

امروز پس از چهار سال محاصره، داریا به آغوش سوریه باز می گردد.امروز داریا و فردا شهرهای دیگر در حال بازگشت به دامان سوریه هستند تا تلاشهای مستمر ارتش سوریه علیه تروریستهای تکفیری موثر واقع شود و همه اراضی سوریه از لوث تروریسم پاک شود و امنیت و ثبات به این کشور بازگردد.