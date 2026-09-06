به گزارش خبرنگار مهر، میثم محمدی روز یکشنبه در جلسه شورای اداری اسلامشهر ویژه بخش چهاردانگه که با حضور فرماندار، مدیران ادارات شهرستان، امام‌جمعه، بخشدار، شهردار و جمعی از مسئولان این بخش برگزار شد، گفت: مقابله با دلالی اراضی کشاورزی یکی از محورهای اقدامات قضایی در چهاردانگه است.

فردی که به گفته او از دلالان اصلی اراضی کشاورزی در منطقه بوده، شناسایی و بازداشت شده و برای او وثیقه سنگینی تعیین شده است.

به گفته محمدی، این بازداشت «مانع بسیاری از ساخت‌وسازها» شده و در پی آن، چندین مورد ساخت‌وساز غیرمجاز نیز تخریب شده است.

رئیس حوزه قضایی چهاردانگه در عین حال، بلاتکلیفی درباره حریم این بخش را مهم‌ترین چالش منطقه دانست و گفت: هنوز مشخص نیست وضعیت این حریم چه زمانی تعیین تکلیف خواهد شد.

او افزود: ادامه این وضعیت، زمینه فعالیت‌هایی را فراهم کرده که به گفته او، امکان پیشگیری قانونی از همه آنها وجود ندارد.

محمدی همچنین از تعدد مراجع تصمیم‌گیر و صادرکننده مجوز در محدوده چهاردانگه انتقاد کرد و گفت: در برخی موارد افراد برای دریافت مجوز به نهادهای مختلف مراجعه می‌کنند.

او با اشاره به ورود برخی مناطق شهرداری تهران و اسلامشهر به موضوع حریم، گفت: این وضعیت از نظر او با ساختار تقسیمات کشوری سازگار نیست.

هشدار قضایی به دهیاران

رئیس حوزه قضایی چهاردانگه از دهیاران خواست هرگونه دلالی یا تخلف مرتبط با اراضی را به دستگاه قضایی گزارش کنند.محمدی گفت: تجربه پرونده اخیر نشان داده که ورود قضایی می‌تواند در جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز مؤثر باشد.

او همچنین از پیگیری‌های بخشدار چهاردانگه برای تعیین تکلیف حریم این بخش تقدیر کرد و گفت موضوعی که برای مدتی «تقریباً رها شده بود» بار دیگر در مسیر پیگیری قرار گرفته است.

به گفته او، در این زمینه مکاتبات حقوقی با دیوان عدالت اداری و همچنین شهرداری‌های تهران و اسلامشهر انجام شده است.

تأکید بر برخورد با تخلفات اداری

محمدی در بخش دیگری از سخنانش از رویکرد حوزه قضایی در مواجهه با گزارش‌های مربوط به تخلفات اداری گفت و تأکید کرد: در مواردی که امکان آن وجود داشته باشد، ابتدا از مسیر تذکر و پیشگیری اقدام می‌شود.

او گفت: پرونده‌هایی در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارند که فعلاً امکان اطلاع‌رسانی درباره آنها وجود ندارد، اما ممکن است در آینده جزئیاتشان اعلام شود.

رئیس حوزه قضایی چهاردانگه تأکید کرد: هدف دستگاه قضایی، به گفته او، «گرفتن دست مدیران، نه مچ‌گیری آنها» است.

ادامه تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز

محمدی همچنین از هماهنگی با شهردار چهاردانگه درباره ساخت‌وسازهای غیرمجاز خبر داد و گفت: در نتیجه این هماهنگی، شماری از موارد ساخت‌وساز در محدوده‌های قانونی بررسی و تخریب‌های لازم انجام شده است.

او اضافه کرد: موارد دیگری از تخریب نیز در آینده نزدیک انجام خواهد شد.

در مجموع، اظهارات رئیس حوزه قضایی چهاردانگه نشان می‌دهد که برخورد قضایی با دلالی زمین و ساخت‌وساز غیرمجاز تشدید شده، اما اختلاف و ابهام بر سر حدود حریم این بخش همچنان به عنوان یکی از مسائل اصلی مدیریت زمین در منطقه باقی مانده است.