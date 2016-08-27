حمیدرضا نوربخش سخنگوی خانه موسیقی شد/ معرفی مدیرعامل در هفته جاری

حمیدرضا نوربخش که به تازگی از سوی هیات مدیره جدید خانه موسیقی به عنوان سخنگوی این مجموعه صنفی معرفی شده است در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: همانطور که می دانید مرداد ماه زمان مرسوم تعطیلات هیات مدیره خانه موسیقی است و در حال حاضر فعالیت های هیات مدیره بعد از یک ماه تعطیلی دوباره از سر گرفته شده و هیات مدیره جدید در این هفته تازه ترین جلسه خود را برگزار می کند.

وی ادامه داد: طبق آخرین تصمیمات اتخاذ شده هفته جاری تکلیف تعیین مدیرعامل جدید خانه موسیقی روشن خواهد شد و از بین گزینه های مطرح شده در خانه موسیقی و رزومه ای که برخی از دوستان ارائه دادند فرد جدید معرفی می شود.

مدیرعامل خانه موسیقی تاکید کرد: من در دوره جدید به هیچ عنوان در سمت مدیر عاملی حضور نخواهم داشت و فقط عضو هیات مدیره و سخنگوی خانه هستم. البته دوستان به بنده لطف داشتند و برای حضور در سمت مدیرعاملی دعوت کردند ولی شخصا دوست داشتم فرد دیگری با فکر نو و انرژی بیشتری در سمت مدیرعامل حضور داشته باشد.

نوربخش درباره سمت جدید سخنگویی این نهاد صنفی نیز توضیح داد: مساله سخنگویی من در اولین جلسه هیات مدیره جدید مطرح شد و دوستان به این جمع بندی رسیدند که فعلا به عنوان سخنگوی خانه موسیقی حضور داشته باشم که امیدوارم در این سمت نیز بتوانم فعالیت های ثمربخشی را برای پیشبرد اهداف خانه موسیقی داشته باشیم.

نوربخش در بخش پایانی صحبت های خود گفت: یکی از مباحث مهمی که در جلسه جدید هیات مدیره خانه موسیقی مطرح خواهد شد موضوع جشن سالانه این نهاد است که طبق برنامه ریزی های انجام گرفته روز ۱۰ مهر ماه در بخش هایی که پیش از این نیز اعلام شده بود، برگزار می شود. این رویداد یکی از مهم ترین رویدادهای صنفی حوزه موسیقی است که امیدوارم به بهترین شکل ممکن برگزار می شود.