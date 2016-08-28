اتریش: ترکیه هرگز اروپایی نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «راینهولد میترلنر» معاون صدراعظم اتریش در گفتگو با روزنامه کوریر درباره مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا اظهار داشت: ترکیه می تواند همواره به عنوان یکی از شرکای اروپا در زمینه همکاری های اقتصادی، سیاسی و حتی امنیتی باشد، اما اینکه روزی به عضویت اتحادیه اروپا در آید غیرممکن است.

وی افزود: آنکارا می تواند در مواردی که لازم باشد حتی سطح همکاری های خود با اروپا را افزایش دهد، اما این به معنی ایجاد افزایش توقع برای اروپایی شدن آنها نیست.

این در حالی است که «سباستین کورتز» وزیر امورخارجه اتریش نیز در اعلام موضع اخیر خود خواستار توقف روند مذاکره اروپا با ترکیه درخصوص عضویت در اتحادیه اروپا شده بود.