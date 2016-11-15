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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۳۹

ایلدریم:

اتحادیه اروپا انتخاب کند؛ ترکیه یا مخالفین؟

اتحادیه اروپا انتخاب کند؛ ترکیه یا مخالفین؟

نخست وزیر ترکیه می گوید وقت آن رسیده که اتحادیه اروپا از بین دولت آنکارا و دشمنان ترکیه یکی را انتخاب کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «بنعلی ایلدریم» نخست وزیر ترکیه امروز سه شنبه از اتحادیه اروپا خواست تا بین دولت آنکارا و دشمنانش یکی را انتخاب کند.

وی همچنین گفت که بروکسل- مقر اتحادیه اروپا- نباید از آنکارا انتظار تغییر در قوانین مبارزه با تروریست ترکیه را داشته باشد.

ایلدریم این اظهارات را در جمع اعضای پارلمانی حزب حاکم «عدالت و توسعه» و همزمان با سفر «فرانک والتر اشتاین مایر» وزیر امور خارجه آلمان به ترکیه، ایراد کرد.

روابط بین ترکیه و اتحادیه اروپا از بعد از کودتای نافرجام ۱۵ جولای رو به تیرگی نهاده است. اتحادیه اروپا با انتقاد از برخورد دولت آنکارا با مخالفین، هشدار داده است که روند مذاکره برای عضویت ترکیه در این اتحادیه را متوقف خواهد کرد.

کد مطلب 3825357
مریم خرمایی

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