به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر احمدی عصر یکشنبه در جمع مدیران مدارس گناوه اظهار داشت: تلاش‌های بی وقفه شما در سال تحصیلی گذشته نتایج خوبی چون بهبود و ارتقای معدل دانش آموزان، رشد ۱۳۰ درصدی رتبه های زیر هزار دانش آموزان در آزمون سراسری و نیز بهبود درصد قبول شدگان داشته است.

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان گناوه با اشاره به برخی مشکلات فرهنگیان گفت: نگاه به شغل معلمی و فرهنگ نمی تواند نگاهی مادی باشد؛ چرا که هیچ ارزش مادی با تلاش یک معلم برابری نمی کند.

احمدی در ادامه بیان داشت: اگرچه مشکلات و کمبودها وجود دارند ولی هرگز بهانه ای برای کم کاری و نرسیدن به هدف نیستند و باید تلاش شود با امکانات و شرایط موجود خود را بیش از پیش به هدف نزدیک کنیم.

وی در خصوص حساسیت و اهمیت شغل مدیران در نظام آموزشی تصریح کرد: در حقیقت این مدیران هستند که مجری قانون در مدارس هستند و سیاست های آموزشی کشور را اجرا می کنند و اگر مدیران نباشند موفقیتی دراین سیستم به وجود نمی آید.

احمدی در ادامه با اشاره به لزوم داشتن برنامه عملیاتی مدارس افزود: تمامی مدارس باید این برنامه را مشخص کنند و بر اساس آن برنامه ریزی و حرکت کنند.

وی خاطرنشان ساخت: از مدیران مدارس گناوه می خواهم که در سال تحصیلی جدید توجه ویژه ای به برگزاری نماز و فعالیت‌های فرهنگی کنند و تمامی زوایای آموزشی و پرورشی مدارس را در نظر بگیرند و از حرکت تک بعدی به سمت آموزش بپرهیزند.

احمدی، ایمنی را در مدارس از اهم مسائل دانست و تاکید کرد: تمامی مسائلی را که امکان دارد به هر نحوی ایمنی را تحت الشعاع قرار دهد در مدارس بر طرف کنید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به کمبود منابع مالی در آموزش و پرورش اشاره کرد و متذکر شد: اگرچه به هر شکل ممکن آموزش و پرورش وظیفه سنگین خود را انجام می دهد ولی کمبود منابع مالی روند پیشرفت و حرکت رو به جلو آموزش و پرورش را کند می کند.

احمدی تاکید کرد: مدارس متعلق به مردم است و کمک های مردمی در حقیقت کمک به دانش آموزان خود است که امیدواریم این کمک ها در طول سال تحصیلی استمرار داشته باشد تا بخشی از مشکلات مدارس حل شود.

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان گناوه گفت: کمک ها همانطور که از نام آن مشخص است باید کاملا داوطلبانه و با رضایت انجام شود و اجباری در گرفتن کمک به مدارس نیست ولی بدون کمک های مردمی پیشرفت در آموزش و پرورش بسیار مشکل است.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست کارشناسان حراست، امتحانات و آموزش در خصوص حوزه کاری خود با مدیران مدارس به صحبت نشستند.

نشست مدیران مدارس و آموزشگاه های گناوه با موضوع بررسی پروژه مهر در محل آموزش و پرورش شهرستان گناوه برگزار شد.

شهرستان گناوه با ۱۶هزار دانش آموز در شمال استان بوشهر قرار دارد.