به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی‌حسینی پنجشنبه شب در نشست شورای آموزش و پرورش با تأکید بر جایگاه خطیر این نهاد در جامعه، اظهار کرد: هیچ نهادی به اندازه آموزش و پرورش در تربیت نسل آینده و تضمین آینده کشور نقش‌آفرین نیست.

امام جمعه گناوه افزود: اگر امروز برای ارتقای کیفیت آموزش و تقویت باورهای دینی و اخلاقی دانش‌آموزان سرمایه‌گذاری نکنیم، فردا باید هزینه‌های سنگینی در سایر بخش‌ها پرداخت کنیم.

وی با بیان اینکه معلمان باید علاوه بر انتقال دانش، الگوی اخلاقی و معنوی برای دانش‌آموزان باشند، افزود: تقویت هویت دینی، انقلابی و فرهنگی دانش‌آموزان رسالتی است که آموزش و پرورش باید آن را در اولویت قرار دهد، توجه به مباحث بهداشتی و تربیتی نیز از ارکان اصلی پرورش نسل سالم، توانمند و متعهد است.

امام جمعه گناوه با قدردانی از تلاش‌های فرهنگیان و مدیران مدارس شهرستان، خواستار توجه ویژه به نوسازی فضاهای آموزشی، تقویت مشارکت‌های مردمی و استفاده از ظرفیت نهادهای فرهنگی و مذهبی در آموزش و پرورش شد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه در این نشست با ارائه گزارشی از وضعیت آموزشی و نیازهای موجود، گفت: یکی از اولویت‌های ما کاهش آسیب‌های اجتماعی در مدارس، ارتقای سطح علمی دانش‌آموزان و توجه جدی به مسائل بهداشتی است.

عبدالله باور افزود: همچنین در تلاشیم با همکاری همه دستگاه‌ها زمینه شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان را فراهم کنیم.

در این نشست، مسائل آموزشی، فرهنگی، مذهبی و بهداشتی مدارس شهرستان مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای مختلف برای ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت ارائه شد.