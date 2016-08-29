دومین روز مهمانی عروسک ها در شیراز آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقلز از روابط عمومی کانون پرورش فکری فارس، هفدهمین جشنواره نمایش عروسکی کانون از صبح دوشنبه ۸ شهریور ماه نیز با اجرای ۱۱ نمایش در مجتمع فرهنگی هنری کانون فارس و با حضور اعضای مراکز فرهنگی هنری کانون فارس ادامه یافت.

از صبح دوشنبه ۷ نمایش « من پلنگم»، « از کجا آمده ایم»، «انگشت های خنده»، «ماجراهای سوگلی و خاله نگین»، «قول می دم بزرگ نشم»، « جی جی بی جی» و «صیاد سبز پوش و پرنده سبز پوش»به ترتیب از مراکز فرهنگی هنری شماره سه شیراز، چهار شیراز، پنج شیراز، مرودشت، لامرد، یک شیراز و فسا به اجرا در آمد. بعد از ظهر دومین روز جشنواره نمایش عروسکی کانون فارس نیز با اجرای ۴ نمایش همراه است.

بر اساس این گزارش قرار است نمایش های «خورشید و دیو سیاه» از مرکز آباده، «مرد جوان و خیاط حیله گر» از مرکز فیروزآباد، «شوپروک» از مرکز اقلید و «اصل رنگ دل هاست» از مرکز رستم تا ساعت ۱۷ عصر دومین روز جشنواره نمایش داده شوند.

هفدهمین جشنواره نمایش عروسکی اداره کل کانون فارس تا ظهر روز سه شنبه ۹ شهریور ماه ادامه دارد و در آن ۲۳ گروه نمایشی از ۱۸ مرکز فرهنگی هنری کانون استان فارس با هم به رقابت می پردازند که از این میان ۳ گروه نمایشی منتخب در جشنواره کشوری این رویداد فرهنگی شرکت می کنند.