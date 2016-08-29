اربعین بهترین فرصت برای تحکیم وحدت امت اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید عباس مسعودی در نشست راهبردی کمیته فرهنگی آموزشی ستاد اربعین استان البرز اظهار کرد: اربعین بهترین مجال تحکیم وحدت امت اسلامی است.

مسعودی در ادامه ضمن تشکر از نماینده ولی فقیه در استان خطاب به وی گفت: فعالیت کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین حسینی در سال جاری با جدیت بیشتر و بهتری و با راهنمایی های نماینده ولی فقیه در استان پیگیری خواهد شد.

وی اربعین حسینی را بهترین مجال برای انس و الفت امت اسلامی برشمرد و گفت: در چنین شرایطی که وهابیون دشمنان اصلی اسلام و قرآن امت ایران اسلامی را از بجای آوردن مناسک حج محروم کرده اند اربعین فرصتی مناسب برای این ملت غیور به منظور اظهار دوستی و برادری با مسلمانان جهان است.

در ادامه این نشست حجت‌الاسلام سعید ابراهیمی، مسئول کارگروه معنوی یاوران اربعین حسینی با بیان گزارشی از روند فعالیت های این کمیته، گفت: مردم با حضور پرشور خود در این مراسم قدرت حرکت های مردمی را به منصه ظهور می گذارند.

گفتنی است در پایان این نشست، گزارشی از روند فعالیت های کمیته فرهنگی - آموزشی ستاد اربعین استان در سال گذشته از سوی رئیس سازمان حج و زیارت استان ارائه شد.

از سوی آیت الله سید محمدمهدی حسینی همدانی، نماینده ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه شهرستان کرج نیز نکات سازنده ای برای فعالیت بهتر مردمی در ایام اربعین بیان شد.

فرهنگ سازی، خدمت به زائر و تکریم آنان، پرهیز از ایجاد تفرقه، تکریم مردم عراق و احترم به قانون آن کشور، تأکید برمردمی بودن مراسم اربعین، توجه به محتوا، ایجاد موکب به هنگام برگشت زائرین از نکات مهمی بود که در این نشست بدان ها پرداخته شد.