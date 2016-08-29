وضعیت تحقیق و تفحص از طرح تحول سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمد نعیم امینی فرد در تشریح دستور کار جلسه روز گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، افزود: پیشنهادهایی که در گذشته از سوی اعضای کمیسیون مطرح شد در جلسه دیروز بررسی و همچنین در ارتباط با سیاست های کلی حوزه سلامت که در ارتباط با تولیت وزارت بهداشت هستند و همچنین تعیین تکلیف بیمه سلامت هم بحث و گفتگو شد، اما مصوبه ای نداشتیم.

وی ادامه داد: در نشست بعدی کمیسیون ادامه احکام برنامه ششم توسعه و همچنین تقاضای تفحص از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رابطه با طرح تحول سلامت که به امضای تعدادی از نمایندگان رسیده در کمیسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

امینی فرد افزود: البته کمیسیون نظر خود را در مورد تفحص از وزارت بهداشت در ارتباط با طرح تحول سلامت در نشست بعدی کمیسیون مطرح می کند و اگر نمایندگان قانع شوند قضیه فیصله می یابد در غیر این صورت موضوع تفحص در دستور کار صحن قرار می گیرد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، یادآور شد: در نشست روز گذشته مسئولانی از سازمان بیمه سلامت، مرکز پژوهش های مجلس و سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند.