عباس برزگرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهیدان رجایی و باهنر، از نمادهای وحدت بین دولت و ملت هستند و مسئولان ما می توانند با الگوگیری از این دو فرد فرهیخته مروج وحدت در جامعه باشند.

بخشدار مرکزی بوشهربا اشاره به اینکه درآمد نفتی نسبت به سال ۹۱به یک ششم کاهش یافته است عنوان کرد: اما ثبات در اقتصاد کشور بیشتر شده است .



وی در خصوص برنامه های ویژه بخشداری در هفته دولت اظهار داشت : در این هفته ۱۳ پروژه در این با اعتباری بالغ بر ۱۴۵ میلیارد تومان افتتاح و یا کلنگ زنی شد.



بخشدار مرکزی شهر بوشهر گفت: برنامه های این هفته بخشداری شامل پروژه های عمرانی، فرهنگی و ورزشی بوده است.



برزگر زاده به برگزاری جشنواره های ورزشی ویژه با نوان بخش مرکزی اشاره کرد و گفت: همچنین برگزاری مسابقات مینی فوتبال کارکنان ادارات بخش مرکزی برگزار گردید.



وی بیان کرد: افتتاح و اصلاح شبکه برق ورودی به جزیره شیف به اعتبار ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان، افتتاح ساختمان آتش نشانی چغادک، افتتاح پیاده رو ضلع غربی بوستان امید چغادک، افتتاح پروژه اجرای مشترک طرح هادی روستای تل اشکی و حسینکی، برقرسانی به فراکه و افتتاح بهسازی طرح شش خطه محور بوشهر برازجان از جمله پروژه های افتتاح شده در این هفته بود.



بخشدار مرکزی شهر بوشهر گفت: همچنین عملیات اجرایی طرح زیرسازی و آسفالت معابر روستای قلعه سوخته، برق رسانی به استادیوم دویره، تعریض جاده دویره چاهکوتاه نیز در این هفته آغاز شده است.