چرا بهتر است بلیط پروازهای خارجی را اینترنتی بخریم؟

خیلی از افراد پیش از سفرهای خارجی برای کاهش هزینه‌های سفر چرتکه می‌اندازند و در این میان معمولا هزینه‌ بلیط هواپیما یکی از اصلی‌ترین فاکتورهایی است که به چشم می‌آید، هزینه‌ای که معمولا کم نیست و بدتر اینکه به نظر می‌رسد امکانی برای کاهش آن نیز وجود ندارد.

بعضی از افراد فکر می‌کنند برای رزرو بلیط پروازهای خارجی باید به سراغ آژانس‌های مسافرتی رفت و امکانی برای خرید مستقیم بلیط وجود ندارد و از طرف دیگر قیمت بسیاری از خطوط هوایی هم بالا است. از سوی دیگر شاید عده‌ای معتقد باشند خرید مستقیم بلیط پروازهای خارجی فرآیندی پردردسر است و بدتر اینکه برای خرید بلیط از خطوط هوایی که در ایران نمایندگی ندارند نمی‌توان کاری کرد.

همه‌ی این‌ها مشکلات مهمی است، اما راه‌حل ساده و مطمئنی برای آن‌ها وجود دارد تا جایی که شاید باور نکنید می‌توانید مناسب‌ترین بلیط خطوط هوایی بین‌المللی را آن هم به صورت تمام آنلاین در خانه خریداری و مبلغ را نیز به ریال و با استفاده از کارت شتاب بانکی پرداخت کنید.

سامانه‌ اینترنتی خرید بلیط هواپیما، علی‌بابا، معتبرترین و برترین سامانه‌ خرید بلیط ایرلاین‌های داخلی، برای اولین بار در کشور امکان خرید تمام آنلاین بلیط پروازهای خارجی را به طور مستقیم از خطوط هوایی به‌نام جهان فراهم کرده و شما می‌توانید 24 ساعت شبانه‌روز و تنها با داشتن یکی از کارت های عضو شتاب، بلیط خود را از بین معتبرترین خطوط هوایی جهان به‌طور مستقیم خریداری کنید که در میان آن‌ها نام خطوط هوایی اطلس جت، ترکیش ایر، لوفتهانزا، ایرفرانس و... نیز به چشم می‌خورد. به این ترتیب می‌توانید به راحتی با مراجعه به این وبسایت، نسبت به خرید مستقیم بلیط از این خطوط هوایی و برنامه‌ریزی سفر خود اقدام کنید، امری که قطعا تاثیر زیادی در مدیریت هزینه‌های سفر دارد.

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