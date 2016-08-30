به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک تانک ارتش ترکیه روز سه شنبه در شهر مرزی «جرابلس» در شمال سوریه مورد حمله قرار گرفت که در این حمله سه تن از نیروهای نظامی ترکیه زخمی شدند.

ارتش ترکیه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که درگیری ها در شهر مرزی جرابلس در شمال سوریه علیه تروریستهای تکفیری داعش همچنان ادامه دارد؛ با این حال، از ذکر نام مهاجمان خودداری کرد.

گفتنی است که ترکیه از روز چهارشنبه گذشته به بهانه مبارزه با تروریست های داعش و نیروهای کرد عملیات نظامی تحت عنوان «سپر فرات» را در «جرابلس» سوریه آغاز کرد.

دمشق ورود تانک‌ های ترکیه به شمال سوریه را به شدت محکوم کرده و این اقدام را نقض آشکار حاکمیت ملی خود برشمرد.