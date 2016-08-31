به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «یوری اوشاکوف» معاون رئیس جمهور روسیه روز سه شنبه از دیدار «ولادیمیر پوتین» با «محمد بن سلمان» جانشین ولیعهد و وزیر دفاع سعودی در حاشیه نشست گروه بیست در چین خبر داد.

بنا بر اعلام وی پوتین در دیدار با جانشین ولیعهد سعودی اوضاع سوریه و همچنین روابط دوجانبه بویژه در زمینه های اقتصادی، تجاری و همچنین موضوعات بین المللی و منطقه ای را مورد بررسی قرار خواهد داد.

از سوی دیگر اوشاکوف اعلام کرد که رئیس جمهور روسیه در حاشیه این اجلاس با «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر نیز دیدار خواهد کرد و دو طرف بحران سوریه، اوضاع لیبی و همچنین موضوع فلسطین را بررسی می کنند.

بنا بر اعلام اوشاکوف پوتین ۴ سپتامبر (۱۴ شهریور) با محمد بن سلمان و ۵ سپتامبر (۱۵ شهریور) با عبدالفتاح السیسی دیدار خواهد کرد.

لازم به ذکر است که اجلاس سران گروه بیست چهارم و پنجم سپتامبر در چین برگزار می شود.