محمد غیاثی در گفتگو با مهر اظهارداشت: شهرستان راور به دلیل قرار گرفتن در حاشیه کویر از منابع آبی بسیار محدودی برخوردار است و باید از این منابع با مدیریت صحیح بهره برد.

وی تصریح کرد: توصیه ما به کشاورزان استفاده از روش های آبیاری مکانیزه است و در همین راستا در هفته گذشته دو طرح آبیاری تحت فشار در شهرستان به بهره برداری رسید.

مدیرجهاد کشاورزی راور ادامه داد: با اجرای این طرح چندین هکتار از باغ های پسته تحت پوشش قرار گرفت که می تواند الگوی خوبی برای سایر کشاورزان شهرستان باشد.

وی با اشاره به وجود تسهیلات بسیار مطلوب در خصوص آبیاری مکانیزه گفت: از کشاورزان می خواهیم برای استفاده از این تسهیلات مراجعه کنند زیرا در روش های آبیاری سنتی ضمن هدر رفت شدید آب میزان بازدهی محصول نیز محدود است.

مدیرجهاد کشاورزی راور گفت: کاهش بارندگی در سال های پیاپی منجر به افت شدید سطح آبهای زیر زمینی شده است و به همین دلیل کشاورزان با کف شکنی چاه ها سعی در برداشت آب از منابع موجود دارند.

وی گفت: شهرستان راور با وجود کویری بودن اما یکی از شهرستانهای مطرح در زمینه تولید پسته است و به زودی نیز کار برداشت این محصول از سطح باغ های شهرستان آغاز می شود.