قدیمی ترین فسیل جهان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، زمین شناسان استرالیایی در صخره های گرینلند موفق به کشف فسیلی شده اند که نشان دهنده زندگی در دوران باستان است و می تواند قدمتی سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون ساله داشته باشد.

با ارزیابی های انجام شده مشخص شد که این فسیل قدیمی ترین فسیل جهان است و می تواند درک دانشمندان را نسبت به مبدا حیات تغییر دهد.

این فسیل به نوعی نشان دهنده شروع تکامل حیات بر روی زمین تقریبا بعد از بمباران کره خاکی توسط سیارک ها است.

به گفته تیم زمین شناسی دانشگاه Wollongong استرالیا، این فسیل ۴ سال پیش شناسایی شد اما به دلیل انجام آزمایشات بر روی آن و رسیدن به یک نتیجه منطقی طی این سال ها خبر آن به صورت مخفی باقی مانده بود.

قدیمی ترین فسیل جهان در یکی از صخره های باستانی قسمت جنوب غربی ساحل گرینلند با نام Isua شناسایی شده و برآورد می شود که دارای قدمتی بین ۳.۷ تا ۳.۹ میلیارد سال است.

نتیجه این تحقیق در نشریه Nature منتشر شده است.