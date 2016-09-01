به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله پژمان فر عصر امروز در مراسم اختتامیه سومین جشنواره ملی محراب اظهار کرد: امیدواریم این نشست و این حرکت فرهنگی روز به روز باعث گستردگی فعالیت‌های مسجدی شود.

وی با اشاره به این که مسجد مهم‌ترین پایگاه فرهنگی در جهان اسلام است، ادامه داد: متاسفانه از این ظرفیت کم استفاده کرده ایم و خیلی از فعالیت‌هایی که تاکنون انجام شده است با توجه به این محوریت می‌توانست نتایج مطلوب‌تری را داشته باشد.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان این که باید حضور مردم در مسجد بیشتر شود، افزود: متاسفانه امروزه خیلی از مساجد کشور ما صرفا تبدیل به نماز خانه‌هایی برای اقامه نماز جماعت شده اند و اگر چه اصل این است اما کافی نیست و بسیاری از فعالیت‌ها را می‌توان بر اساس مساجد داشت.

وی گفت: ما از اساس مسجدی که توسط پیامبر(ص) نام‌گذاری شد خیلی فاصله داریم، در دوران پیامبر(ص) بسیاری از مذاکرات، حل اختلافات محلی، تصمیمات بزرگ را در مسجد انجام می‌شد و مسجد محور همه فعالیت ها بود و در مجموع مساجد کارکرد های متفاوتی داشتند و این موضوع باید حفظ شود.

پژمانفر ادامه داد: در این راستا با توجه به اهمیت این موضوع، با پیشنهاد طرح به مجلس توجه ویژه‌ای به این نکته داشته باشیم و طرحی را برای محوریت قرار دادن مساجد پیشنهاد دهیم.

وی از جمله مفاد این پیشنهاد را توسعه کمی مساجد برشمرد و اضافه کرد: متاسفانه مساجد ما به اندازه توسعه سرانه شهری گسترش پیدا نکرده‌اند و کفاف مردم را نمی دهند و این یک ضعف اساسی است.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان این نکته که مسجد نباید دولتی شود، عنوان کرد: با این وجود دولت باید حمایت کاملی در این زمینه داشته باشد و ما در این طرح تکالیفی برای دستگاه‌های مختلف برای توسعه سرانه مسجد پیش‌بینی کردیم.

وی فعالیت برخی از مساجد را مناسب ارزیابی کرد و افزود: امروزه در کشور مساجدی وجود دارند که در آن فعالیت‌های زیادی انجام می شود و به عنوان پاتوق در حوزه‌هایی نظیر ورزشی، هنری، علمی و عبادی به شمار می‌رود.

پژمانفر مساجد را قرارگاه‌های فرهنگی دانست و تصریح کرد: یکی از کاربردهای مساجد تربیت نیرو های صالح آینده است و باید زمینه ای برای اجرای فعالیت های مشروع در مساجد فراهم شود.

وی ادامه داد:کانون های فرهنگی هنری مساجد یکی از بازوان این اقدامات در مساجد هستند و با تجهیز مساجد باید به شکل‌گیری فعالیت‌های گوناگون در آن کمک نمود.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس مدیریت سلیقه‌ای در مساجد را یکی از آفت‌های آن بر شمرد و اضافه کرد: مساجد سرمایه‌های معنوی ما هستند و نباید در مدیریت آن سلیقه‌ای عمل کرد.

وی گفت: مساجد در استان خراسان رضوی باید رنگ و بوی امام رضا(ع) را داشته باشند و امیدواریم با امتداد و پر رنگ شدن این گونه طرح‌ها شاهد ارتقای روز افزون جایگاه مساجد باشیم، ما نیز در کمیسیون فرهنگی سعی می‌کنیم تا تمام موارد مورد نیاز مساجد را پیش‌بینی کنیم.