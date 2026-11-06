مریم محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: رویداد «اردوگاه ایده‌ها» با رویکرد طراحی اردو و برگزاری مسابقه طراحی اردو میان مجموعه‌های تربیتی استان فارس برگزار شد.

وی افزود: نشست حضوری این رویداد روزهای ۱۴ و ۱۵ آبان‌ماه در اردوگاه تربیتی تشکیلاتی الزهرا، وابسته به معاونت تعلیم و تربیت بسیج، برگزار شد و ۲۵ مجموعه پسرانه و ۳۵ مجموعه دخترانه در آن حضور یافتند.

ثبت‌نام بیش از ۱۸۰ مجموعه تربیتی در رویداد

مدیر قرارگاه بنیاد ملی نوجوانان فارس با اشاره به استقبال مجموعه‌های تربیتی از این برنامه گفت: بیش از ۱۸۰ مجموعه تربیتی برای شرکت در این رویداد ثبت‌نام کردند که بخشی از آن‌ها در پیش‌رویدادها، کارگاه‌ها و برنامه‌های مقدماتی شرکت کردند و مجموعه‌هایی که ایده‌های برتر داشتند، به مرحله حضوری راه یافتند.

محمدزاده ادامه داد: در مرحله حضوری، ایده‌های طراحی‌شده توسط تیم‌های تربیتی در قالب کارگاه بوم‌نویسی و با برگزاری کارگاه آموزشی تکمیل شد. این برنامه با حضور قائمی‌زاده، حجت‌الاسلام والمسلمین ربانی، دبیر مجمع فعالان تربیتی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و حجت‌الاسلام پروین، معاون تعلیم و تربیت بسیج، برگزار شد و این افراد در راهبری و هدایت تیم‌ها برای تکمیل بوم‌های طراحی اردو مشارکت داشتند.

رقابت مجموعه‌های تربیتی با ارائه ایده‌های سه تا هشت دقیقه‌ای

وی با بیان اینکه ایده‌ها در قالب ارائه‌های سه تا هشت دقیقه‌ای به داوری گذاشته شد، افزود: فرآیند داوری با مشارکت داوران منتخب نوجوان و تیم‌های تربیتی انجام گرفت و در نهایت سه ایده برتر دخترانه و سه ایده برتر پسرانه انتخاب شدند.

مدیر قرارگاه بنیاد ملی نوجوانان فارس تصریح کرد: ایده‌های برگزیده فرصت اجرای طرح‌های خود را در اردوگاه‌های شبکه اردوگاهی تعلیم و تربیت بسیج پیدا خواهند کرد و با حمایت مجموعه‌های ستادی، زمینه اجرای الگویی، الگوسازی و تکثیر این ایده‌ها در سطح استان و کشور فراهم می‌شود.

خون‌خواهی امام شهید؛ محور اصلی طراحی اردوهای تربیتی

محمدزاده با اشاره به محورهای محتوایی این رویداد بیان کرد: موضوع خون‌خواهی امام شهید و مسائل تربیتی متناسب با شرایط پس از جنگ رمضان، از سرفصل‌های اصلی موضوعی و تربیتی این اردوهاست.

وی ادامه داد: یکی از مسائل محوری این رویداد، تبیین مفهوم شهادت دانش‌آموزان مدرسه میناب و خون‌خواهی این شهیدان و امام شهید برای نسل نوجوان است؛ به‌گونه‌ای که نوجوانان بتوانند با این مفاهیم ارتباط برقرار کنند.

مدیر قرارگاه بنیاد ملی نوجوانان فارس خاطرنشان کرد: مسئله اصلی مجموعه‌های تربیتی این است که چگونه می‌توان مفاهیم مهم و موضوعات روز را در قالب برنامه‌های اردویی، بازی‌ها و آموزش‌های غیرمستقیم به نوجوانان منتقل کرد و برای آن ادبیات و الگوهای تربیتی مناسبی طراحی کرد.

محمدزاده در پایان گفت: خروجی این ایده‌ها باید در میدان عمل و در بستر فعالیت‌های تربیتی، مدارس و عرصه‌های مختلف آموزشی نمود پیدا کند و بتواند به الگویی قابل اجرا برای مجموعه‌های تربیتی در سطح استان و کشور تبدیل شود.

