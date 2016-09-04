به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین، جشنواره فیلم ورشو با اعلام اسامی فیلمهای حاضر در دور جدید این جشن سینمایی، اعلام کرد فیلم جدید جیم کری نخستین اکران جهانیاش را در این جشنواره تجربه میکند.
تریلر جنایی با بازی جیم کری و شارلوت گینزبورگ با عنوان «جنایتهای واقعی» در جشنواره فیلم ورشو که از ۷ تا ۱۶ اکتبر (۱۶ تا ۲۴ مهر) برگزار میشود، به نمایش درمیآید.
این فیلم که حاصل همکاری تهیهکنندگان آمریکایی-لهستانی-بریتانیایی است نخستین فیلم انگلیسی زبانی است که کارگردان یونانی آوراناس ساخته است. او با فیلم قبلیاش با عنوان «دوشیزه خشونت» برنده شیر نقرهای بهترین کارگردان جشنواره فیلم ونیز سال ۲۰۱۳ شده بود.
این فیلم داستان پرونده قتلی را روایت میکند که پس از انتشار یک رمان، پس از مدتها دوباره گشوده میشود تا شاید بتوان این پرونده راکد را دوباره به جریان انداخت و پرده از راز یک قتل برداشت.
این در حالی است که در آغاز تابستان اعلام شده بود جیم کری بازیگر یک فیلم ترسناک شده است که الی راث کارگردانی آن را برعهده دارد. عنوان فیلم ترسناک کری «آلیستر آرکان» اعلام شده بود.
جیم کری آخرین بار با فیلم «احمق و احمقتر ۲» در سال ۲۰۱۴ راهی سینماها شده بود. این بازیگر ۵۴ ساله کانادایی-آمریکایی تاکنون ۲ بار برنده جایزه گلدن گلوب برای فیلمهای «نمایش ترومن» و «مرد روی ماه» شدهاست.
امسال سی و دومین دوره جشنواره فیلم ورشو برگزار میشود.
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