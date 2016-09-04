به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت خیریه قلب های سبز، نمایشگاه عکس «از فرش تا عرش» با روش عکاسی حجم در سالن استاد یاسمی خانه فرهنگ تبریز شروع بکار کرد.

درمراسم آغاز بکار این نمایشگاه خیریه، دکتر محمد پور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با اشاره به برگزاری این نمایشگاه گفت : کمک به کودکان نیازمند در کنار انجام امورهنری یکی از کارهای بسیار ارزشمند است، که باید از آن تقدیرشود.

وی ادامه داد:پشتکار وتلاش های سرکار خانم ورقائیان در یادگیری عکاسی و ثبت عکس های زیبا با روشی نوین ستودنی است.

دکتر محمدپور در خاتمه سخنان خود ضمن تقدیر از زحمات جمعیت خیریه قلبهای سبز تبریز در خصوص کودکان مبتلا به سرطان و دانش آموزان بی بضاعت، از تمامی افرادی که در برپایی این نمایشگاه تلاش کردند تشکر وقدردانی نمودند.

گفتنی است عواید حاصل از فروش تمامی تابلو های این نمایشگاه عکس، در جهت کمک به درمان کودکان مبتلا به سرطان ودانش آموزان بی بضاعت صرف خواهدشد.

وحید محمودی مدیر عامل جمعیت خیریه قلبهای سبز تبریزنیز در حاشیه افتتاح این نمایشگاه گفت : نمایشگاه عکس “از فرش تا عرش” به همت سرکار خانم شیرین ورقائیان از یاوران وخیرین جمعیت در محل اداره کل ارشاد استان آذربایجان شرقی برگزار می شود و. در این نمایشگاه خیریه عکس های ثبت شده توسط ایشان در معرض نمایش و فروش قرار خواهد گرفت که سود حاصل از فروش این تابلوها برای هزینه ی درمان کودکان مبتلا به سرطان ودانش آموزان مستعد بی بضاعت صرف خواهد شد.

وی تاکید کرد: جمعیت خیریه قلبهای سبز در طی فعالیت ۱۵ ساله خود، هموار افتخار داشته که همدلی و همراهی هنرمندان خیر تبریز در رشته های مختلف را در کنار خود داشته باشدوهدف از برپایی چنین نمایشگاه هایی، ترویج فرهنگ انسان دوستی و کمک به همنوع با همراهی یاوران هنرمند است.

گفتنی است این نمایشگاه عکس خیریه از تاریخ ۱۳ الی ۱۸ شهریور ماه، در سالن استاد یاسمی واقع در اداره کل فرهنگ وارشاد استان آذربایجان شرقی و از ساعت ۱۵ الی ۲۰ برگزار می شود.