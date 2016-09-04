حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از حذف گزینه ضریب اشتراک یک به هشت که در مصرف پهنای باند اینترنت دیده شده بود، طبق مصوبه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خبر داد و گفت: تا پیش از این در تخصیص پهنای باند شک و شبهه ضریب اشتراک وجود داشت و میزان سرعت اینترنت کاربران، با تحلیل‌هایی در مورد اشتراک میزان پهنای باند همراه بود.

وی با بیان اینکه هم اکنون گزینه ضریب اشتراک حذف شده است، خاطرنشان کرد: این به این معنی است که اگر تا پیش از این ، سرویس دهنده اینترنت، پهنای باند را بین یک تا ۸ کاربر به اشتراک می گذاشت اما هم اکنون باید به همان سرعت درخواستی مشترک، به وی سرویس دهد.

اپراتورهای اینترنت ملزم به افزایش پهنای باند شدند

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید براینکه طبق این مصوبه، اپراتورهای اینترنتی ملزم به افزایش پهنای باند اینترنت شده اند، گفت: چنانچه با مواردی برخورد کنیم که میزان پهنای باندی که به عنوان سرانه در پروانه اپراتورها دیده شده است کمتر باشد، دستور توقف فروش صادر خواهیم کرد.

فلاح جوشقانی افزود: البته این قانون به معنای آن نیست که برای مثال اگر اپراتور به کاربری اینترنت با سرعت ۲ مگابیت بفروشد باید به صورت اختصاصی کل پهنای باند را در اختیارش بگذارد. بلکه این به معنای آن است که اپراتور باید رفتار مشترک را رصد کرده و بر مبنای این رفتار، شبکه را طراحی کند و سرویس دهد.

وی با بیان اینکه تا پیش از این، بهانه اپراتورها، وجود گزینه ضریب اشتراک در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بود، تاکید کرد: در مصوبه جدید، اپراتورهای ارتباطی باید شبکه خود را به گونه ای طراحی کنند که مشترک سرویس مناسب طبق درخواست خود و بر مبنای هزینه ای که پرداخت کرده، دریافت کند. اما اینکه چه میزان پهنای باند به کاربر اختصاص یابد، طبق طراحی شبکه اپراتورها خواهد بود.

سرانه پهنای باند اینترنت به ازای هر مشترک، مشخص شد

این مقام مسئول در رگولاتوری با اشاره به الزامی که طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای اپراتورهای اینترنت دیده شده است، گفت: اپراتور باید به ازای هر مشترک، سرانه پهنای باند مشخصی داشته باشند. ما در پروانه اپراتورهای اینترنت ثابت (FCP ) مشخص کرده ایم که میزان سرانه پهنای باند به ازای هر مشترک، حداقل چه رقمی باید باشد. با لحاظ کردن این گزینه در پروانه فعالیت اپراتورها، مشخص خواهد شد که اپراتور در مورد تخصیص پهنای باند و میزان کیفیتی که در اختیار مشترک می گذارد، کم فروشی می کند و یا خیر.

دستور توقف فروش اینترنت می دهیم

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه اپراتورهای اینترنت ملزم به رعایت حداقلها در تخصیص پهنای باند اینترنت به کاربران هستند، خاطرنشان کرد: در صورتی که این اپراتور مطابق با پروانه عمل نکنند و کمتر از حد انتظار، پهنای باند اینترنت به کاربر اختصاص دهند، به آنها اخطار داده و حتی دستور توقف فروش می دهیم و اجازه نخواهیم داد اپراتور متخل، نسبت به فروش سرویس اقدام کند.

وی با تاکید براینکه این گزینه در جهت افزایش کیفیت سرویس اینترنت به کاربران خانگی و تجاری درنظر گرفته شده است، ادامه داد: در پروانه اپراتورهای جدید اینترنت (FCP ) و شرکت مخابرات ایران، این موضوع قید شده است و برای اپراتورهای موبایل نیز به زودی شاخصی برای تخصیص پهنای باند مناسب به کاربران اینترنت موبایل، تعریف می شود. این دیده شده است..