به گزارش خبرنگار مهر، نشست مسئولان کمیته ملی المپیک به منظور ارزیابی عملکرد کاروان ورزش ایران در سی و یکمین دوره بازیهای المپیک امروز سه شنبه با حضور کیومرث هاشمی، شاهرخ شهنازی و اصغر رحیمی در سالن کنفرانس این کمیته برگزار شد.

بعد از گذشت دو هفته از پایان سی و یکمین دوره بازی های المپیک در ریودوژانیرو و پایان کار کاروان ایران در این دوره بازی ها که با سه مدال طلا، یک نقره و چهار مدال برنز همراه بود، کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک امروز سه شنبه طی نشست خبری به بررسی ابعاد حضور کاروان ایران در این دوره المپیک، ارزیابی عملکرد ورزشکاران و نتایج به دست آمده پرداخت.

تشکر از پیام مقام معظم رهبری

وی در آغاز صحبت های خود ضمن تشکر از پیام مقام معظم رهبری برای کاروان ورزش اعزامی به ریو که برای نخستین بار انجام شد، اظهارداشت: این پیام به موقع خستگی را از تن ما خارج کرد، البته رئیس جمهور هم در دو مرحله پیام تبریک دادند که باید از ایشان هم تشکر کرد.

رسانه ها فرصت هستند نه تهدید

هاشمی با تشکر از پیام تبریک و مراسم تقدیر برگزار شده توسط رئیس مجلس شورای اسلامی و همچنین پوشش رسانه ای انجام شده برای المپیک ریو اظهارداشت: رسانه یک فرصت است نه تهدید، شاید انتقاداتی وحود داشته باشد که باید از آنها هم استفاده کرد، به هر حال رسانه ارتباط نزدیکی با ورزشکاران و فدراسیون ها دارد و بعضا اتفاقاتی که از نگاه ما مغفول مانده را تفسیر می کند و این فرصت است.

تجربه المپیک برای آینده

وی ادامه داد: المپیک با همه افت و خیزهایش تمام شد و آنچه مانده تجربه ای است که باید بعدها از آن استفاده شود. تمام سعی ما این است که همه تجربه هامکتوب شود تا از آنها که به راحتی به دست نیامده استفاده خوبی در آینده شود.

برنامه ریزی برای کسب سهمیه

هاشمی خاطرنشان کرد: بعد از بازی‌های آسیایی برنامه ریزی برای المپیک برای کسب سهمیه و چگونگی حضور را آغاز کردیم، در آغاز برای ٢٣٩ فعالیت هایی که باید انجام می‌شد، برنامه ریزی کردیم و در ادامه کسب سهمیه و چگونگی حضور را در برنامه داشتیم.

عملکرد باید از چند منظر بررسی شود

رئیس کمیته ملی المپیک با تاکید بر اینکه ارزیابی کاروان باید از چند جهت انجام شود، گفت: اول باید از نظر فنی این بررسی انجام شود و دوم از منظر فدراسیون ها و کارهایی که انجام دادند، البته ارزیابی فرهنگی هم مد نظر است. مجموع این ارزیابی ها در هیات اجرایی کمیته ملی المپیک با حضور تک تک فدراسیون ها مورد بررسی قرار می گیرد و نتیجه آن اعلام می شود.

همه رشته ها ارزیابی می شود

هاشمی با اشاره به اینکه ارزیابی که توسط فدراسیون ها و در میان مسئولان آنها انجام می شود، حائز اهمیت است، گفت: فقط به رشته هایی که امکان مدال داشتند و مدال نگرفتند نباید توجه شود، همه رشته تک به تک ارزیابی می شوند. اینها البته ارزیابی های اولیه است که در نهایت به صورت جمعی اعلام می شود.

چرا توماس باخ بازدید کرد؟

هاشمی با یادآوری مسائل مطرح شده پیش از المپیک و در رابطه با مشکلات مربوط به این بازی ها که حتی در مقطعی منجر به اعلام لغو بازی ها شد، خاطر نشان کرد: به خاطر این مشکلات از همه کشورها از جمله ایران، نیروهای امنیتی دعوت به همکاری شدند، حتی ابتدای بازی ها مشکلاتی وجود داشت که منجر به بازدید شخصی توماس باخ از دهکده بازی ها شد.

میزبانی برزیل ایده آل نبود

وی با بیان اینکه میزبانی برزیل ایده آل نبود اما خوب بود، خاطرنشان کرد: زیر ساخت ها خوب بود، یکی از ویژگی های میزبان هم حضور تماشاگران است که حداقل برای رشته هایی که ما در آن شرکت داشتیم، خوب بود. در بحث ترانسفر، تغذیه و راهنمایی کاروان ها خیلی خوب نبودند اما در کل برزیل از عهده میزبانی خوب برآمد.

ضعف ورزش ایران

رئیس کمیته ملی المپیک با مرور تعداد کشورها و ورزشکاران شرکت کننده در المپیک که از میان آنها ٤٢ درصد کشورها موفق به کسب مدال شدند، خاطرنشان کرد: نسبت به دوره قبل دو کشور بیشتر مدال گرفتند، ٥٤ درصد مدال های المپیک توسط مردان و ٤٦ درصد توسط بانوان به دست آمد و این نقش بانوان را در مدال آوری نشان می دهد در حالیکه ما این دوره برای نخستین بار توسط بانوان مدال گرفتیم، این ضعف ورزش ایران است.

سهم ورزش بانوان ایران یک مدال بود

وی ادامه داد: ٢١ درصد مدال های المپیک سهم آسیا بود و بیشترین سهم را در کسب مدال اروپا داشت، ٤٧ درصد مدال های آسیایی هم متعلق به بانوان بود که سهم ما از آن تنها یک مدال بود، ٨١ درصد مدال های به دست آمده توسط آسیایی ها هم توسط کشورهای ایران، کره جنوبی، ژاپن، قزاقستان و ازبکستان به دست آمده است.

رقابت تنگاتنگ است

رئیس کمیته ملی المپیک گفت: جدول توزیع مدال ها و کشورهایی که از قاره های مختلف با عملکردی متفاوت در رده بندی های مختلف جدول توزیع مدال ها قرار گرفته اند، نشان می دهد رقابت تنگاتنگ است و کماکان رنگ مدال تعیین کننده است.

ارزش مدال کیمیا طلا بود

هاشمی با یادآوری اینکه ورزش ایران با ٦٤ سهمیه اما ٦٣ ورزشکار و در ١٤ رشته در المپیک شرکت کرد، گفت: کاروان ایران ویژگی هایی داشت، شاید مدال کیمیا برنز بود اما به اندازه طلا ارزش داشت چون برای نخستین بار به دست آمد و در ورزش بانوان تاثیرات خوبی خواهد داشت، دیگر اینکه طلای حسن یزدانی با شرایطی که به دست آمد واقعا ارزشمند بود، به خصوص اینکه بعد از ١٦ سال به دست آمد، وزن اصلی یزدانی یک وزن کمتر بود اما با این شرایط یزدانی در یک وزن بالاتر از وزن واقعی خود که در المپیک نبود، طلا گرفت و این کار بزرگی است، موفقیت شمشیربازی که کمتر در ارزیابی ها مورد توجه قرار گرفت، از نظر من حق عابدینی مدال نقره بود، در کل اینکه نشان داده شد رشته های دیگر می توانند وارد مدال آوری شوند.

سلیمی هیات ژوری را نگران کرد

وی با اشاره به وزنه‌برداری و رکوردهایی که توسط سلیمی و رستمی ثبت شد، گفت: رکوردشکنی در المپیک اهمیت زیادی دارد که کمتر مورد توجه قرار می گیرد، همین رکوردشکنی بهداد باعث نگرانی هیات ژوری شد، حضور تفتیان در نیمه نهایی و صعود تیم ملی والیبال به مرحله دوم واقعا ارزشمند بود.

فدراسیون تکواندو دلایل ناکامی را بگوید

وی با تاکید بر اینکه تکواندو در بخش مردان به انتظارات پاسخ نداد، گفت: مسئولان در حال ارزیابی عملکرد تیم تکواندو هستند، امیدواریم فدراسیون زودتر دلایل این ناکامی را بگوید.

بقیه کشورها هم افت مدال داشتند!

رئیس کمیته ملی المپیک با بیان اینکه در مجموع عملکرد کاروان ایران خوب بود، اشاره دوباره ای به وضعیت دیگر کشورها در جدول توزیع مدال ها داشت! وی گفت: چین در ریو ١٢ مدال طلا نسبت به لندن کمتر گرفت، کره جنوبی هم ٧ مدال کمتر گرفت، قزاقستان هم ٤ مدال طلا کمتر از لندن گرفت، این آمار نشان می دهد که در بازی های المپیک افت و خیز زیاد است اگر چه کشوری مانند جاماییکا توسط اوسین بولت صاحب چند مدال طلا شد که این یک استثنا است.

نقاط ضعف و قوت باید بررسی شود

رئیس کمیته ملی المپیک با تاکید دوباره بر اینکه عملکرد کلی کاروان خوب بوده است، اظهار داشت: اگر ما در المپیک ریو چهار مدال طلا می گرفتیم، در جایگاه ٢١ قرار داشتیم. اما این دلیلی بر بررسی و ارزیابی وضعیت کاروان نمی شود، باید تمام نقاط ضغف و قوت بررسی شود.

برای کرسی گرفتن خادم سه جلسه داشتم

کیومرث هاشمی در ادامه نشست خبری خود با اشاره به نشست های برگزار شده در حاشیه المپیک ریو گفت: برای عضویت رسول خادم در هیات رئیسه اتحادیه جهانی کشتی شخصا سه نشست داشتم که یکی از آنها در تهران بود، ظرفیت مدال آوری ما محدود است و چاره نیست جز اینکه به رشته ای مانند کشتی توجه بیشتری شود.

از نظر پاداش جزو پنج کشور اول جهان هستیم

وی با بیان اینکه در زمینه مالی از طرف کمیته المپیک حمایت خوبی شد، گفت: حتی به لحاظ انگیزشی شرایط خوبی مهیا شد، با مجموع پاداش‌های در نظرگرفته جزو ٥-٦ کشور اول جهان هستیم، البته همچنان معتقدم باید یک نظام نامه برای تقدیر از ورزشکاران در نظر گرفته شود، هر چقدر هم برای ورزشکاران و مربیان پاداش در نظر گرفته شود، کم است.

برآورد هزینه ها در حال بررسی است

کیومرث هاشمی در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد هزینه های کلی صرف شده برای کاروان ایران گفت: این موضوع درحال بررسی است تا گزارش آن اعلام شود، البته کمک ها در چند بخش است؛ کمک هایی برای کسب سهمیه و کمک هایی برای آماده سازی.

توقع خودمان هم بالاتر بود

رئیس کمیته ملی المپیک همچنین در پاسخ به پرسشی در مورد عملکرد کاروان ایران و لزوم بررسی دقیق تر این عملکرد به خصوص ضعف ها گفت: نتیجه کلی کاروان به عملکرد تک تک ورزشکاران بستگی دارد، نتیجه خوب یا بد ورزشکاران تاثیرگذار است، البته اینکه ایده آل ما برای نتیجه گیری این نبود و توقع ما هم بالاتر بود کما اینکه گفته بودم اگر ١٢ مدال لندن به دست بیاید خوب است، کمیته هر کاری برای موفقیت کاروان انجام داد و نتایج کلی خوب بود اگرچه ایده آل نبود، گذشته از همه اینها علل داخلی فدراسیون ها هم در کار آنها تاثیرگذار است، کمیته و شخص من هیچ وقت در تصمیمات داخلی و حتی جابه جایی آنها دخالتی نداشتیم، فدراسیون ها همیشه براساس اساسنامه خود کار کردند.

تا انتخابات کمیته با قدرت کار می کنیم

وی در مورد انتخابات آتی کمیته ملی المپیک گفت: کمیته ملی المپیک چند رویداد در پیش دارد از جمله بازی های ساحلی، داخل سالن، آسیایی که درحال برنامه ریزی برای این بازی ها هستیم. قطعا با قدرت تا انتخابات آتی به کار خود ادامه می دهیم.

واکنش به اظهارات معاون وزیر ورزش

هاشمی در مورد اظهار نظر سجادی مبنی بر اینکه مسئولان کمیته بعد از ریو در رسانه ها دیده نمی شوند، اظهار داشت: بلافاصله بعد از اتمام کار کاروان و در همان ریو ارزیابی خود را در جمع خبرنگاران اعلام کردم و بعد از بازگشت هم در یک برنامه تلویزیونی حاضر شدم و حتی تاکید کردم با توجه به ورود کاراته به المپیک باید تکلیف مدیریتی این فدراسیون مشخص شود.

باید نظام نامه ایجاد شود

وی در مورد رشته های مدال آور و برنامه هایی که کمیته برای آنها انجام داده است، اظهار داشت: در مورد توجه به رشته های مدال آور و سیاست گذاری کمیته نمی تواند نقشی داشته باشد، وزارت هم به تنهایی نمی تواند، یک نظام نامه باید ایجاد شود و حتی مجلس هم ایفای نقش کند.

نمی توانیم فدراسیون ها را بازخواست کنیم

رئیس کمیته ملی المپیک در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در مورد رشته‌هایی مانند کشتی فرنگی و تکواندو که اصلا انتظارات را برآورده نکردند اما به عنوان رشته‌های مدال آور بودجه بیشتری از دیگر فدراسیون ها گرفتند و برخوردی که با آنها خواهد شد، گفت: کمیته در شرایطی نیست که فدراسیون ها را بازخواست کند، نشست می گذاریم و مسائل فنی بررسی می شود، این موضوع باید جا بیفتد که بهترین بازخواست کننده مجامع فدراسیون ها هستند.

فقط نتایج را نبینید

وی در این رابطه گفت: باید بگویم برای اینها هزینه های زیادی نشده، حداقل هزینه صرف شده است، فقط نتایج را نبینید، کسب سهمیه را هم ببینید، ما بر اساس اعزام ها و برنامه هایشان بودجه دادیم، بلافاصله بعد از بازگشت از ریو به فدراسیون های المپیکی بودجه دادیم، تا امروز همه فدراسیون ها ٥٠ درصد بودجه خود را گرفته اند.

کمیته نقشی در پرداخت پاداش ها ندارد

هاشمی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در مورد پاداش مدال آوران و اینکه به ورزشکاران بی مدال هم پاداش هم داده می شود، گفت: کمیته نقشی در پرداخت پاداش ها ندارد، فقط پاداش نقدی بر عهده ما بود که بلافاصله پرداخت کردیم.

از صبحت های وزیر برداشت اشتباه شد

هاشمی با بیان اینکه مراسم اصلی تجلیل از مدال آوران باید هرچه زودتر برگزار شود، در مورد صحبت های وزیر ورزش که گفته بود ظرفیت مدال آوری ما چهار مدال است، گفت: البته فکر می کنم از این صحبت برداشت اشتباه شد، این صحبت در واقع میانگین آماری بود ضمن اینکه حضور ورزشکاری مانند عابدینی تا پای مدال واقعا ظرفیت را نشان می دهد.

چرا والیبالی ها به افتتاحیه نیامدند؟

رئیس کمیته ملی المپیک همچنین در مورد غیبت برخی اعضای تیم ملی والیبال در مراسم افتتاحیه و اینکه گفته می شود این موضوع به خاطر اختلاف با کمیته بوده است، گفت: نه؛ اختلافی نداشتیم ضمن اینکه حضور در رژه اختیاری است اما قشنگ تر این بود که این ورزشکاران هم می آمدند و در مراسم افتتاحیه شرکت می کردند.

فدراسیون ها نباید حتی زیر نظر وزیر ورزش باشند

کیومرث هاشمی در بخشی از صحبت های خود گفت: اعتقادی ندارم که فدراسیون ها زیر مجموع کمیته ملی المپیک کار کنند، باید اختیارات شان را بیشتر کنیم اما پاسخگو هم باشند. حتی نباید زیر نظر وزارت ورزش هم باشند، البته این استقلال به معنی دور شدن از نظام و تبعیت از خیلی قوانین و ارزش ها نیست. اعتقاد دارم فدراسیون ها باید با استقلال بیشتری کار کنند.

چرا تیم ها روانشناس نداشتند؟

وی در مورد بحث روانی و لزوم توجه به آن گفت: موضوع انتخاب روانشناس باید توسط کادر فنی و فدراسیون ها برای آن تصمیم گرفته شود، ما بعضا گفته ایم که اگر نیاز دارید بگویید، کما اینکه در مورد آنالیزور مطرح شد و به آن پاسخ دادیم، اما هیچوقت ورودی به آن نداشته ایم، در این زمینه یک نگاه سنتی است و بعضا فکر می کنند حضور روانشناس باعث دخالت در کار می شود، باید علم استفاده از روانشناس را داشت ضمن اینکه تاثیر حضور روانشناس هم وقتی قابل توجه است که حداقل دو سال باشد.

برای مبارزه کیمیا در سالن بودم

هاشمی در مورد غیبت مسئولان کمیته ملی المپیک در سالن تکواندو به هنگام مدال آوری کیمیا علیزاده گفت: شخصا حضور داشتم، حتی قبل از آن در دادگاه حکمیت ورزش پیگیر موضوع بهداد بودم و برای مسابقه کیمیا به سالن آمدم و در جایگاه مسئولان نشسته بودم.

قانون حضور در افتتاحیه چیست؟

رئیس کمیته ملی المپیک در مورد مراسم افتتاحیه و قانون حضور کاروان ها در آن یادآور شد: در مجموع افرادی می‌توانند در رژه باشند که در دهکده حضور داشته باشند. برای ورزشکاران سقفی وجود نداشت اما برای همراهان سهمیه محدود بود. سهمیه ایران 21 نفر بود که بین حاضران در ریو تقسیم شد.

اولویت با رشته های مدال آور است

کیومرث هاشمی همچنین در پایان در مورد اعزام نشدن مربی در برخی رشته ها گفت: هر نیازی فدراسیون ها داشتند برآورده شد. اما در بخش مربیان و همراهان محدودیت داشتیم. وقتی کشتی مدال آور است طبیعی است ابتدا نیازهای آن براورده شود. وقتی می دانیم فلان رشته مدال نمی‌گیرد نمی‌توان به اندازه کشتی به آن توجه کرد. البته رشته‌ها حق دارند که به حق است اما بیشترین همراهان را در این دوره داشتیم.