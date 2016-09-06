به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، لاکهید مارتین شرکت تسلیحات و هواپیماسازی آمریکایی قراردادی با هندوستان بسته است که بر اساس آن فروش هواپیماهای F۱۶ را به این کشور از سر میگیرد. این بخشی از برنامه ۱۵۰ میلیارد دلاری هندوستان برای نوسازی نیروهای مسلح این کشور است. برای پیش بردن این قرارداد، لاکهید تعهد داده است که این شرکت خودش هواپیماها را به هند منتقل میکند.راندال هووارد مدیر توسعه تجارت هوانوردی در لاکهید درباره این معامله گفته است: «ما با این قرارداد هند را در مرکز خرید قرار میدهیم. رقبای لاکهید یعنی «بوئینگ» و «ساب» نیز پیشنهادات مشابهی را به هندوستان دادهاند تا سهمی از این بازار و فرصت نوسازی ناوگان جنگی هوایی این کشور داشته باشند.»
چنین طرحهایی نشان میدهد که شرکتهای تولیدات نظامی آمریکا در حال رقابت برای به دست آوردن مشتریان جدیدی در سراسر جهان هستند. با کاهش بودجه نظامی پنتاگون که از سال ۲۰۱۳ صورت گرفته است، بزرگترین پیمانکاران نظامی آمریکا هماینک به دنبال بازارهای جدیدی در سراسر دنیا هستند و آسیا بازار خوبی برای این شرکتها بهحساب میآید.
بر اساس گزارش بلومبرگ اینتلیجنس، خریداران خارجی ۲۴ درصد از فروش مجموع ۵ قرارداد بزرگ در سال گذشته میلادی را به خود اختصاص دادهاند که این میزان نسبت به ۱۶ درصد سال ۲۰۰۹ با افزایش زیادی مواجه شده است. در سال گذشته میلادی فروش پیمانکاران به مشتریان خارجی با افزایشی ۱۰ درصد مواجه شد در صورتی که میزان فروش به شرکتهای داخلی آمریکا ۲.۴ درصد کاهش داشت.
شرکت دفاعی ریتون انتظار دارد که فروش بینالمللی این شرکت ۳۵ درصد از درآمدهای این کشور در سال ۲۰۱۶ را شامل شود.این شرکت در سال گذشته میلادی ۳۱ درصد از درآمدش را از معاملات بینالمللی به دست میآورد. توبی اوبراین رییس امور مالی ریتون دراینباره میگوید: «استراتژی رشد جهانی ما در حال محقق شدن است. رزور قراردادها واقعاً تاکنون عالی بوده است.»
«از زمانی که چین به ادعاهای خود در خصوص اراضی موجود در دریای چین جنوبی شدت بیشتری بخشیده است، خرید هواپیماهای نظامی در آسیا ازجمله در بین کشورهای ژاپن، فیلیپین و ویتنام افزایشیافته است.» هند نیز که اختلافات مرزی خود را با چین و پاکستان دارد، در مورد تلاشهای چین برای گسترش نفوذ خود در آسیای جنوبی نگران است. از طرف دیگر تمام کشورهای منطقه نیز راجع به اقدامات کره شمالی نگرانی دارند. در روز بیست و چهارم ماه اوت، نظامیان کره شمالی موشک بالستیکی را آزمایش کردند که در حدود ۳۰۰ مایل پرواز کرد و داخل محیط دفاع هوایی ژاپن فرود آمد. این برای اولین مرتبه بود که موشکهای کره شمالی به ژاپن میرسید. به همین دلیل شینزو آبه نخستوزیر ژاپن این شلیک را اقدامی «ناروا و عصبانی کننده» دانست.
در روز ۳۱ اوت، آبه از آخرین بودجه دفاعی این کشور پرده برداشت که از افزایشی ۲.۳ درصدی برخوردار شده بود و پنجمین دور افزایش در بودجه دفاعی – نظامی را در تاریخ بودجه سالانه دفاعی این کشور نشان میداد. ژاپن بزرگترین مشتری پیمانکاران نظامی آمریکا در سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ بوده است و در حدود ۳۶.۵ میلیارد دلار برای خرید هواپیما، موشک، الکترونیک نظامی و دیگر تجهیزات نظامی هزینه کرده است.
شرکت لاکهید با توجه به قراردادهای منعقدشده، دستور تجهیز ژاپن به ۴۲ هواپیمای نظامیF۳۵ را داده است که عمدتاً در «ناگویای» ژاپن مونتاژ میشوند. جنگندههای F۳۵ با ۳۷۹ میلیارد دلار هزینه، پرهزینهترین برنامههای پنتاگون هستند و لاکهید مارتین بر قراردادهای ژاپن، استرالیا و دیگر متحدان آمریکا متکی است که در حدود ۲۰ درصد از این هزینهها را پوشش دهند.
هندوستان نیز بر اساس موسسه تحقیقات صلح استکهلم، بزرگترین واردکننده تجهیزات نظامی است و در حدود ۶۰ درصد از نیازمندیهای دفاعی خود را از خارج از این کشور وارد میکند.
در طول دوران جنگ سرد ژاپن بیشتر بر تجهیزات نظامی واردشده از روسیه متکی بود اما بعدازاین دوران، به مشتری ثابت محصولات آمریکایی تبدیل شد شرکت لاکهید مارتین هماکنون کابینهای هلیکوپتر برای هلیکوپترهای مدل S-۹۲ را تولید میکند این شرکت همچنین بخش دم هواپیماهای ترابری C۱۳۰J را نیز تولید میکند. ازآنجاکه نارندرا مودی نخستوزیر هند به دنبال نوسازی ناوگان هواپیماهای جنگی این کشور است، فرصتهای قراردادی بیشتری در انتظار پیمانکاران آمریکایی قرارگرفته است.
اشتون کارتر وزیر دفاع ایالاتمتحده در روز ۲۹ اوت با همتای هندی خود، «مانوهار پاریکار» دیدار کرد و درباره همکاریهای دوجانبه دو کشور برای تولید موتور جت، ناوهای هواپیمابر و دیگر پروژههای نظامی صحبت کرد.
کره جنوبی نیز میزان هزینههای دفاعیاش را به ۲.۶ درصد از تولید ناخالص داخلیاش افزایش داد که بیشتر از ژاپن و چین است. این کشور برنامه دارد هزینههای دفاعی را باز هم افزایش دهد. همه این افزایش هزینههای دفاعی بازار را برای ورود شرکتهای تولید سلاح در آمریکا رونق داده است.
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