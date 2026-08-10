به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه مسابقات وزنه‌برداری جوانان و نوجوانان قهرمانی آسیا به میزبانی ازبکستان، مریم کشتکار با مهار وزنه ۱۱۱ کیلوگرم، ضمن کسب مدال برنز دوضرب دسته ۶۱ کیلوگرم جوانان آسیا، ۶ کیلوگرم رکورد قبلی جوانان ایران را که هاجر معینی پیش از او به ثبت رسانده بود ارتقا داد.

کشتکار در مجموع نیز با رسیدن به حدنصاب ۲۰۵ کیلوگرم، ضمن کسب مدال برنز جوانان آسیا ۱۰ کیلوگرم رکورد مجموع جوانان ایران را در دسته ۶۱ کیلوگرم افزایش داد. رکورد قبلی با ۱۹۵ کیلوگرم در اختیار هاجر معینی بود.

رکوردهایی که کشتکار در دسته ۶۱ کیلوگرم به ثبت رساند، (۹۴ یکضرب، ۱۱۱ دوضرب و ۲۰۵ مجموع) در حال حاضر رکوردهای بزرگسالان ایران نیز محسوب می‌شود.