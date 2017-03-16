به گزارش خبرنگار مهر، «رویاهای دم صبح» امروز ۱۶ مارس برابر با ۲۶ اسفند ماه در انستیتوی هنر کلیولند به نمایش در می آید.
انستیتو هنر کلیولند یکی از کالجهای مستقل ملی در زمینه هنر و طراحی است. این کالج با ۱۳۵ سال سابقه از مراکز معتبر آموزشی کلیولند محسوب می شود.
«رویاهای دم صبح» برنده ۲۴ جایزه بینالمللی است و زندگی دختران نوجوانی را تصویر میکند که در یک مرکز بازپروری در حومه تهران زندگی میکنند. هر چه سال نو نزدیکتر میشود آنها خلع سلاحتر میشوند و شرایط و رفتاری را که موجب دستگیرشدنشان شده با صداقت و شوخ طبعی بیشتری روایت میکنند. یکی از آنها پدرش را کشته، دیگری بانک زده و آن یکی با داشتن ۶۵۱ گرم کوکایین دستگیر شده است. خارج از دیوارهای زندان خطر همه جا هست حتی در کنار خانوادههایشان.
عوامل تولید این فیلم عبارتند از پژوهشگر، کارگردان و تهیه کننده: مهرداد اسکویی، مدیر تصویر برداری: محمد حدادی، تدوینگر: امیر ادیب پرور، طراحی و میکس صدا: حسین مهدوی، صدابردار: پارسا کریمی، آهنگساز: افشین عزیزی، مدیر تولید: وحید حاجی لویی، مشاور کارگردان: بابک کریمی، رنگ آمیزی تصاویر: حمیدرضا فطوره چیان، سیندخت رحیمیان، دستیاران کارگردان: علی رضا قاسمی، عطا مهراد، سیاوش جمالی، مدیر پخش بین الملل: نسرین میرشب (کمپانی دریم لب فیلمز).
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