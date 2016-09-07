درخواست روشنفکران آلمانی از دولت/ ویلای توماس مان را نجات دهید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، ویلای توماس مان نویسنده برنده نوبل ادبیات و خالق «بودنبروک‌ها» در کالیفرنیا در حال فروش است و همین موجب شده تا شماری از چهره‌های ادبی این کشور از دولت بخواهند در این باره تصمیم عاجلی بگیرد.

توماس مان رمان‌های مشهوری چون «دکتر فاستوس» و «لوته در وایمار» و چند کتاب دیگرش را در همین ویلا نوشت و حالا این ویلا برای فروش گذشته شده است.

آدرس این خانه در حاشیه اقیانوس آرام برای بسیاری از دوستداران این نویسنده کاملا آشناست و شاید به همین دلیل باشد که بانک کالدول بدون سرو صدا تصمیم گرفته تا این ملک را به قیمت ۱۵ میلیون دلار به فروش برساند و در این راه حتی به خانواده توماس مان مالک پیشین بنا نیز اطلاعی نداده است.

این نویسنده مشهور آلمانی از سال ۱۹۴۲ تا ۱۹۵۲ در این خانه زندکی می‌کرد و از ژولیوس رالف دیویدسون از لهستان برای طراحی آن کمک گرفته بود تا دوران تبعیدش در آمریکا را راحت‌تر طی کند. وی مجبور شد سرزمین مادری‌اش را سال ۱۹۳۸ و پس از آن که به عنوان رهبر چرخه روشنفکران آلمانی شناخته شد ترک کند. وی زمانی گفت: هر جا که باشم آلمان است.

این ویلای ساحلی که در محاصره درختان نخل جای دارد اکنون با ساختمان‌های جورواجوری که در اطرافش شکل گرفته احاطه شده است.

با وجود این که بنای این ملک بسیار ساده است ولی معماران آلمانی می‌گویند از نظر معماری این بنا با توجه به معمار لهستانی‌اش سبکی مدرن را خلق کرده است. در هر حال دوستداران مان معتقدند این بنا باید به هر قیمتی شده حفظ شود و به همین دلیل از دولت آلمان می‌خواهند نسبت به خرید آن اقدام کند تا این خانه که یادآور بخشی از زندگی یکی از بزرگ‌ترین نویسندگان آلمانی است باقی بماند.

این خانه در سال ۱۹۵۲ که خانواده مان دوباره به اروپا بازگشت، توسط وکیل آنها فروخته شد. این ویلا به نام ویلا آرورا شناخته می‌شود و به صورت آنلاین نیز قابل مشاهده است.

توماس مان در روز ۶ ژوئن ۱۸۷۵ در شهر لوبک آلمان متولد شد و در دانشگاه مونیخ در رشته‌های تاریخ و ادبیات و اقتصاد سیاسی تحصیل کرد.

وی سال ۱۸۹۷ همراه برادرش به رم رفت و در همان سال کتاب «بودنبروک‌ها» را آغازکرد و سال ۱۹۰۱ توانست آن را چاپ برساند و شهرت زیادی کسب کند. «تریستان»، «گرسنگان»، «تونیو کروگر»، «ساعت دشوار»، «در آینه»، «اعلی‌حضرت»، «فونتان پیر»، «شامیسو» و «مرگ در ونیز» از دیگر کتاب‌های این دوره اوست. وی سال ۱۹۲۴ کتاب «کوه جادو» را منتشر کرد و سال ۱۹۲۹ جایزه نوبل ادبیات به او اهدا شد. او نخستین آلمانی بود که این جایزه را به دست آورد.

در سال ۱۹۳۳ دولت هیتلر او را مورد تعقیب قرار داد و ناچار از آلمان به سوئیس رفت. درفاصله سال‌های ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۴ در رادیو آمریکا برنامه اجرا کرد و در سال ۱۹۴۹ در جشن ۲۰۰ سالگی گوته بعد از ۱۵ سال تبعید به آلمان بازگشت.

وی ۱۲ اوت ۱۹۵۵ در ۸۰ سالگی بر اثر عارضه قلبی در بیمارستان شهر زوریخ درگذشت.