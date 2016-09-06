نباید اصول شهرسازی را فدای درآمدهای گذرای شهرداری کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر و نقل از استانداری زنجان، اسدا الله درویش امیری با اشاره به این موضوع که شهرداریها نهادی عمومی و از محل درآمدهای مردمی اداره می شوند تصریح داشت : تصمیم گیریها در شهرداریها نیازمند مراقبت ویژه ای است تا پول اخذ شده از مردم در راه مصالح عمومی و مردم مصرف شود.

وی همدلی، تعامل و حسن سلوک را از ویژگی های بارز مردم زنجان برشمرد و عنوان داشت :شورای شهر و شهرداری زنجان از این ویژگی استثنایی مردم زنجان می تواند کمال بهره را برده و در جهت تعالی شهر زنجان قدم های ارزنده را بردارند.

استاندار زنجان با خطاب به مدیران شهرداری زنجان و هیات رییسه شورای شهر که اجازه ندهید مردم شهر زنجان از شما برنجند، گفت :این ویژگی در کمتر مرکز استانی دیده میشود و لذا باید تمام همت و تلاش شما در جهت خدمت و تعالی شهر زنجان مصروف گردد .

درویش امیری با اشاره به سوابق مدیریتی خود در شهرداری تهران گفت : با ادبیات نظام مهندسی و شهرسازی آشنایی کامل داشته و نهایت همکاری را در جهت آرایش و مبلمان شهر زنجان انجام خواهم داد، افزود :در بازگشایی محورهای شهری اگر شهرداری نیازمند اقدامی از سوی دستگاههای اجرایی و یا عقب نشینی از سوی دستگاهی باشد نهایت همکاری را بعمل خواهم آورد.

استاندار زنجان رعایت اصول شهرسازی ، درآمد زا شدن شهرداری از طریق سرمایه گذاری و تلاش درجهت افزایش اعتماد شهروندان را از رویکردهای مهم شهرداری زنجان دانست و گفت: باید این اصول به درستی و با تکیه بر مصوبات شورای عالی شهرسازی عملیاتی گردد. و نباید اصول شهرسازی رابه خاطر درآمدهای گذرای شهرداری فدا کنیم.

درویش امیری با بیان اینکه نباید در آمدهای شهرداری متکی به عوارض و صدور پروانه شود، تصریح کرد: شورای شهر میتواند با طرحهای پیشنهادی و با سرمایه گذاری و یا همکاری با بخش خصوصی زمینه خود کفایی در آمدهای شهرداری را فراهم سازند.

استاندار زنجان از نبود امکانات و لوازم بازی در شهر زنجان مانند تله کابین،‌ پارک آبی و سورتمه انتقاد کرد و گفت: هزینه نمودن در این نهاد به لحاظ شرعی مشکل تر و حساسی تر از سایر دستگاهها است.

درویش امیری اعتماد مردمی را بزرگترین سرمایه نظام دانست و افزود : شوراها از طرف مردم انتخاب شده اند که ناظر بر عملکرد شهرداریها باشند. لذا باید تلاش شود همواره این اعتماد را حفظ و پاسداری کنند . اگر شوراها از اهداف و مسیر کارکردی خود عدول نمایند اعتماد مردم را از دست خواهند داد.