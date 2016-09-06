به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان روز سه شنبه در دیدار رئیس مجلس ملی فرانسه، با اشاره به امضای سند نقشه راه تقویت همکاری‌ها و روابط مشترک، تاکید کرد که اجرای سریع و دقیق توافقات، فیمابین تحولی ملموس در روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی تهران – پاریس ایجاد خواهد کرد.

حسن روحانی، به امضای ده‌ها سند همکاری میان بخش‌های دولتی و خصوصی ایران و فرانسه در جریان نخستین سفر خود به اروپا پس از توافق هسته‌ای اشاره کرد و اظهارداشت: شاهد پیشرفت در اجرای برخی از این تفاهمات هستیم و اجرای کامل آنها می‌تواند تحولی در روابط تهران – پاریس ایجاد کند.

وی نقش پارلمان های دو کشور را در توسعه همکاری ها و دستیابی به اهداف مشترک حائز اهمیت برشمرد و اظهارداشت: توافق هسته‌ای فضای جدیدی را برای همکاری آفرید که باید از آن به بهترین شکل استفاده کنیم. از جمله فرانسه و ایران دارای توانمندی ها و امکانات فراوان هستند که می‌تواند در مسیر توسعه همکاری‌های دو دولت و منافع دو ملت بکار گرفته شود.

رئیس جمهور همچنین بر توسعه و تقویت روابط پارلمانی میان مجلس ملی فرانسه و مجلس شورای اسلامی اسلامی ایران، تأکید کرد.

روحانی با اشاره به سابقه روابط دوستانه و تاریخی دو کشور و گام‌های خوبی که در سال‌ها و ماه‌های اخیر در راستای توسعه مناسبات تهران – پاریس برداشته شده، گفت: جاذبه‌های فراوانی در زمینه تاریخ، ادبیات و فرهنگ میان ایران و فرانسه وجود دارد و خوشحالیم که امروز سطح روابط سیاسی نیز میان دو کشور ارتقاء یافته است.

وی با بیان اینکه در مذاکرات و توافق هسته‌ای تنها به دنبال حل و فصل یک مشکل نبودیم، اظهار داشت: هدف جمهوری اسلامی ایران در مذاکره طولانی و مهم با 1+5 اثبات حقانیت خود در فعالیت صلح آمیز هسته‌ای و نشان دادن اراده خود برای تعامل سازنده با جهان بود.

رئیس جمهور با اشاره به نقش فرانسه در طول دوران مذاکرات هسته‌ای تأکید کرد: اجرای کامل و سریع تعهدات در توافق هسته‌ای یک معیار و پایه مهم برای اعتمادآفرینی بیشتر میان ایران، کشورهای طرف مذاکره و توسعه روابط است.

روحانی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران به تمامی تعهدات خود در برجام به طور کامل عمل کرده، بر ضرورت اجرای هر چه سریع‌تر و دقیق تعهدات برجام از سوی همه طرفین تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت همکاری‌های مشترک ایران و فرانسه در زمینه مسایل منطقه‌ای و بویژه مبارزه با تروریسم را مورد تأکید قرار داد و افزود: گسترش همکاری‌ها و رایزنی‌های مشترک در کشور می تواند به حل و فصل مشکلات و مسایل منطقه‌ای کمک کند.

رئیس‌ جمهور انهدام زیرساخت‌ها، کشته و آواره شدن انسان‌های بی‌گناه در منطقه و بویژه سوریه را نگران‌کننده دانست و افزود: امروز در منطقه شاهد حضور گسترده گروه‌های تروریستی هستیم که به هیچ یک از اصول انسانی پایبند نیستند. این در حالی است که آثار باستانی و تاریخی و نفت سوریه و عراق در بازارهای دیگر کشورها توسط تروریست‌ها به فروش می‌رسد و همه می‌دانند چه کشورهایی در داخل و خارج از منطقه به آنان کمک می‌کنند و سلاح و مهمات در اختیار تروریست‌ها از انبارهای چه کشورهایی تأمین می‌شود.

روحانی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران به عنوان قربانی بزرگ تروریسم نسبت به خطرات این پدیده شوم آگاهی داشته و فرانسه هم به واسطه حملات تروریستی چند ماه اخیر بیشتر به این مهم پی برده است، گفت: بدون تردید امروز تروریسم خطری بزرگ برای همه کشورهای منطقه و جهان است و علاوه بر مبارزه هماهنگ، باید از لحاظ فرهنگی تلاش کنیم تا جوانان در دام گروه‌های تروریستی گرفتار نشوند.

وی با بیان اینکه باید با همکاری‌های و رایزنی‌های سیاسی، رفت و آمد گروه‌های تروریستی را کنترل و مانع از هرگونه کمک برخی از کشورها به تروریست‌ها شویم، افزود: ثبات منطقه در گرو قطع حمایت‌ها از تروریسم است. شکست تروریسم، بازگشت ثبات و امنیت به منطقه، بازگشت آوارگان به خانه‌های خود و استقرار اراده و رأی مردم از اهداف مشترک و مهم در زمینه مسایل منطقه است.

روحانی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران براساس خواست دولت‌های عراق و سوریه برای مبارزه با تروریسم به این دو کشور کمک می‌کند، یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران همچنان معتقد است که گفتگو و پیگیری راه‌حل سیاسی، مسیری درست برای رفع مشکلات در سوریه است.

«کلود بارتلون» رئیس مجلس ملی فرانسه نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از ملاقات با رئیس‌ جمهوری کشورمان، اشتراکات و روابط دوستانه و تاریخی دو ملت و دو کشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: مردم فرانسه همواره مجذوب تاریخ ایرانیان بوده و علاقه زیادی به هنر، ادبیات، معماری و تجارت با ایران در فرانسه وجود دارد.

رئیس مجلس ملی فرانسه با اشاره به اینکه باید در راستای عملیاتی کردن تمام توافقات و تفاهمات میان دو کشور تلاش کنیم، افزود: مجلس ملی فرانسه در طول مذاکرات ایران با 1+5 همواره سرسختانه از این مذاکرات حمایت کرده و امروز هم با جدیت به دنبال اجرای کامل توافقات برجام از سوی طرفین هستیم.

«بارتلون» با تأکید بر اهمیت تحقق هدف‌های اقتصادی در روابط دو کشور، گفت: از تلاش بانک‌های بزرگ فرانسوی برای همکاری و سرمایه‌گذاری در ایران حمایت می‌کنیم.

رئیس مجلس ملی فرانسه توافق برجام را شرایطی برد – برد برای طرفین مذاکره‌کننده برشمرد و با تأکید بر تلاش در راستای اجرای کامل تعهدات، گفت: ایران به تعهدات خود پایبند بوده و با توجه به تعهداتی که ایران و جامعه بین‌الملل نسبت به هم دارند، باید تلاش کنیم تا این توافق به درستی و به طور کامل اجرا شود.

بارتلون، جمهوری اسلامی ایران را عامل مهم ثبات و امنیت در منطقه دانست و با اشاره به نقش تأثیرگذار کشورمان بویژه در مبارزه با تروریسم، افزود: نقطه نظرات نزدیک و مشترکی در زمینه بسیاری از مسایل منطقه‌ای و بین‌المللی میان ایران و فرانسه وجود دارد و دو کشور می‌توانند با همکاری نزدیک با یکدیگر نقش بسزایی در حل و فصل مسایل و مشکلات منطقه و جهان ایفا کنند.

رئیس مجلس ملی فرانسه همچنین ادامه داد: امروز همگان معتقدند که برای مبارزه با تروریسم نیاز به اراده و تلاش جمعی و مقرراتی واحد داریم و مطمئناً حضور ایران در این عرصه می‌تواند، نقش بسزایی در از بین بردن بی‌ثباتی‌ها در منطقه ایفا کند.