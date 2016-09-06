۱۴ بخشدار زن در کشور فعالیت می کنند/ارتقای توان مدیریتی بانوان

به گزارش خبرنگار مهر، فهمیه فرهمندپور عصر سه شنبه در نشست با بانوان فرهیخته و مشاوران امور بانوان دستگاه های اجرایی و فرمانداری های استان، موضوعات مربوط به بانوان را عموما متاثر از شرایط کلان و کلی کشور دانست و یاد آور شد: امروز برخی آسیب های جامعه ما، مبتلا به گروه های مختلف اجتماعی و زنان و مردان است، لیکن با توجه به این که سطح آسیب پذیری در جامعه بانوان عمیق تر است، باید توجه بیشتری به این حوزه شود و منشاء راه اندازی و فعالیت یک اداره کل مختص حوزه بانوان در استانداری ها از این باب است.

فرهمند پور با اشاره به این که اعتبارات و برنامه ها و امکانات کشور در بخش های مختلف متعلق به آحاد افراد جامعه است و در انحصار مردان یا زنان به طور خاص نیست، گفت: باید سعی شود تا اعتبارات تخصیصی به حوزه بانوان درست و کامل هزینه شود.

وی با اشاره به این که مشاوران امور بانوان در ادارات و سازمان ها می بایست در هر حوزه عملکردی، مسایل جامعه زنان را از دستگاه متبوع مطالبه کنند، خاطرنشان کرد: باید برنامه ریزی و اقدام و عمل در حوزه ماموریتی دستگاه ها به نحوی اتفاق بیفتد که خروجی اش منتهی به توزیع عادلانه و متوازن جنسیتی امکانات شود.

مشاور وزیر کشور در امور بانوان و خانواده، با بیان این که اعتبارات مربوط به حوزه بانوان در سطح دستگاه های اجرایی توزیع می شود، افزود: اصلی ترین ماموریت اداره کل بانوان و خانواده استانداری، هماهنگی و نظارت بر اجرای درست برنامه ها ، اعتبارات و عملکرد در این حوزه در دستگاه هاست.

وی با اعلام این که اطلس جامع زنان کشور در معاونت امور زنان ریاست جمهوری طراحی شده است، یاد آور شد: مرکز رصد اجتماعی وزارت کشور مسایل مختلف حوزه بانوان را مستمرا پایش می نماید.

فرهمند پور با اشاره به این که رعایت عدالت در انتصابات یکی از مطالبات بانوان است و رئیس جمهور تاکید کردند در شرایط برابر بین یک مرد و یک زن، بانوان برای تصدی پست ها برگزیده شوند، ابراز داشت: ماموریت اصلی ما بهبود امور حوزه بانوان در بخش های مختلف است.

وی از تهیه طرحی به منظور ارتقا توان مدیریتی بانوان در پست های مختلف مدیر کلی، معاون مدیر کلی و زنان عضو شورای اسلامی شهرها در وزارت کشور خبر داد و تصریح کرد: این طرح در مرحله نخست برای آموزش ۲۲۰۰ نفر از بانوان جامعه هدف برگزار خواهد شد.

مشاور وزیر کشور در امور بانوان و خانواده، با اشاره به این که بانوان فرماندار، در شمار بهترین فرمانداران در کشور هستند و ۱۴ بخشدار خانم در کشور در حال ایفای وظیفه هستند، اظهار داشت: در حوزه زنان کار و تلاش فراوانی در دولت دکتر روحانی صورت گرفته است و هیچ گاه نباید در این حوزه از دایره قضاوت کارشناسی خارج شویم.

وی، تصریح کرد: تحکیم بنیان خانواده و توسعه سازگاری فعال بانوان در خانواده با آگاهی و رضایت مندی یکی از مهم ترین ماموریت ها و برنامه های ماست.

مشاور وزیر کشور در امور بانوان و خانواده، با تاکید بر این که در حوزه بانوان باید از بسیج ظرفیت ها، بویژه توان تشکل های مردم نهاد درست استفاده شود، گفت: باید حمایت های مردمی و قابلیت های تشکل ها را به سوی نیازهای درست در این بخش سوق دهیم.

فرهمند پور با بیان این که از توسعه مشاغل خرد و خانگی پشتیبانی می کنیم و استاندار مازندران نیز در دیداری که با ایشان داشته ام شدیدا اعلام حمایت کرده اند، عنوان کرد: جامعه بانوان به سمت سالمندی می رود، باید برای نیازهای بانوان سالمند در آینده برنامه ریزی شود.

مریم جمشیدی، مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری نیز در این جلسه با اشاره به این که ۲۳۸ هزار زوج طی سه سال اخیر در مازندران آموزش دیده اند، تصریح کرد: ۱۰ هزار زوج در پاییز ۹۵ آموزش می بینند.

وی به افتتاح پارک بانوان در قائم شهر طی هفته دولت امسال اشاره کرد و یاد آور شد: ایجاد بازارچه دائمی عرضه تولیدات بانوان در شش شهر استان را در برنامه داریم و طی روز گذشته نخستین بازارچه را در بابلسر افتتاح کردیم.

در این جلسه مشاوران امور بانوان دستگاه های اجرایی، فرمانداری ها و مدیران تشکل های مردم نهاد استان به بیان نقطه نظرات و دیدگاه های خود پرداختند.