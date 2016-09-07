به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، بیانیه آیت الله العظمی حسین نوری همدانی در حمایت از «شیخ عیسی قاسم» و مردم مظلوم بحرین و محکومیت جنایات آل خلیفه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
باکمال تأسف این ایام اخبار غمباری از وضعیت مسلمان در جهان اسلام به گوش میرسد. عربستان سعودی بهعنوان اصلیترین نوکر استکبار و صهیونیست در منطقه جنایات فراوانی را مرتکب میشود از حمله به مردم مظلوم یمن و کشتن هزاران نفر از مردم بیگناه تا دخالت در امور داخلی بحرین و حمایت از حکام مستبد آن، مانع شدن حضور عدهای از مسلمان در حج ابراهیمی از جنایات این رژیم است.
از سوی دیگر حصر شیخ عیسی قاسم عالم برجسته بحرینی اتفاق ناگوار است که موجب غم آزادیخواهان عالم میباشد، مسلمان با اتحاد و وحدت باید متوجه نقشههای شوم استکبار و صهیونیست و ایادی منطقهای آنها باشند.
سازمانهای بینالمللی سکوت ذلتبار خود را پایان داده و مانع خونریزی و ظلم ستم شوند و مراکز حقوقی پیگیر حقوق ملتهای مسلمان از جمله کشته شدگان فاجعه منا و مردم مظلوم یمن و بحرین باشند، حوزه علمیه قم نیز بار دیگر حمایت خود را از ملتها آزاده و همه مسلمانان خصوصاً عالم برجسته شیخ عیسی قاسم اعلام میکند.
