به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علیزاده بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از طرحهای تبدیل کابل خودنگه دار برقرسانی اردبیل به خبرنگار مهر گفت: به منظور مواجه با شرایط بحرانی و کاهش سطح قطعی برق تابآوری ارتقا یافته است.
وی افزود: با تهیه نقشه عملیاتی شبکههای برقرسانی، نقاط ضعف شبکه احصا شده و در ادامه نسبت به اصلاح و ارتقا آن اقدام شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان متذکر شد: در افزایش تابآوری شبکههای لخت با کابلهای خودنگه دار معاوضه شده و در فاز نخست هزار و ۲۰۰ کیلومتر از شبکه تعویض شده است.
علیزاده با بیان اینکه تعویض دو هزار کیلومتر دیگر نیز در حال اجرا است، ادامه داد: در عین حال شاخه زنی درختان در حریم خطوط برقرسانی به صورت مداوم انجام میشود.
وی به راهاندازی سامانه امور دیسپاچینگ توزیع و ایجاد کانال ارتباطی مؤثر اشاره کرد و گفت: علاوه بر این برای افزایش تابآوری از تولید پراکنده برق نیز حمایت میشود.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان به افزایش قدرت مانور تبادل برق با استانهای همجوار اشاره کرد و بیان داشت: در عین حال تجهیزات نوین در طول خطوط برقرسانی نصب شده است.
علیزاده همچنین به راهاندازی اکیپهای تعمیر خط گرم اشاره و تأکید کرد: اکیپهای خط گرم میتوانند بدون قطعی برق نسبت به تعمیر و اصلاح خطوط اقدام کنند.
وی با اشاره به تلاش اداره برق برای برگزاری مانورهای اضطراری به ویژه به کار گیری دیزل ژنراتورها در ادارات تصریح کرد: در تمامی مانورها آموزش مداوم کارکنان ادارات نیز در دستور کار است تا در مجموع شبکه برقرسانی بدون مشکل ارائه خدمت کند.
