۱۷ شهریور ۱۳۹۵، ۱۸:۰۷

مدیرعامل توزیع برق اردبیل:

تاب‌آوری شبکه برق‌رسانی اردبیل ارتقا یافت

اردبیل – مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اردبیل از ارتقا تاب‌آوری شبکه برق‌رسانی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علیزاده بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از طرح‌های تبدیل کابل خودنگه دار برق‌رسانی اردبیل به خبرنگار مهر گفت: به منظور مواجه با شرایط بحرانی و کاهش سطح قطعی برق تاب‌آوری ارتقا یافته است.

وی افزود: با تهیه نقشه عملیاتی شبکه‌های برق‌رسانی، نقاط ضعف شبکه احصا شده و در ادامه نسبت به اصلاح و ارتقا آن اقدام شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان متذکر شد: در افزایش تاب‌آوری شبکه‌های لخت با کابل‌های خودنگه دار معاوضه شده و در فاز نخست هزار و ۲۰۰ کیلومتر از شبکه تعویض شده است.

علیزاده با بیان اینکه تعویض دو هزار کیلومتر دیگر نیز در حال اجرا است، ادامه داد: در عین حال شاخه زنی درختان در حریم خطوط برق‌رسانی به صورت مداوم انجام می‌شود.

وی به راه‌اندازی سامانه امور دیسپاچینگ توزیع و ایجاد کانال ارتباطی مؤثر اشاره کرد و گفت: علاوه بر این برای افزایش تاب‌آوری از تولید پراکنده برق نیز حمایت می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان به افزایش قدرت مانور تبادل برق با استان‌های هم‌جوار اشاره کرد و بیان داشت: در عین حال تجهیزات نوین در طول خطوط برق‌رسانی نصب شده است.

علیزاده همچنین به راه‌اندازی اکیپ‌های تعمیر خط گرم اشاره و تأکید کرد: اکیپ‌های خط گرم می‌توانند بدون قطعی برق نسبت به تعمیر و اصلاح خطوط اقدام کنند.

وی با اشاره به تلاش اداره برق برای برگزاری مانورهای اضطراری به ویژه به کار گیری دیزل ژنراتورها در ادارات تصریح کرد: در تمامی مانورها آموزش مداوم کارکنان ادارات نیز در دستور کار است تا در مجموع شبکه برق‌رسانی بدون مشکل ارائه خدمت کند.

کد مطلب 3763963
محمد میرزایی ناطق

