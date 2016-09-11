ایران نصف دوره تحریم درآمد نفتی دارد/شرط پیوستن ایران به فریز نفت

سیدمحمدعلی خطیبی در گفتگو با مهر در آستانه برگزاری نشست غیر رسمی اوپک در الجزایر با بیان اینکه با لغو تحریم‌ها، تولید و صادرات نفت خام ایران دو برابر شد اما درآمدهای نفتی کشور عملا در مقایسه با دوره تحریم افزایشی دو برابری نداشته است، گفت: هر اقدامی که در بازار منجر به بهبود قیمت‌ها بشود می‌تواند به سود ایران و سایر کشورهای عضو اوپک باشد.

نماینده سابق ایران در هیات عامل اوپک با اعلام اینکه قطعا یک حرکت دسته جمعی در بین کشورهای عضو اوپک منجر به بهبود و افزایش قیمت نفت در بازار خواهد شد، تصریح کرد: مهمترین اقدامی که باید در اوپک انجام شود، احیای نظام سهمیه بندی و بازگشت سهمیه تولید و صادرات نفت کشورهای عضو این سازمان است.

مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه گام اول احیای نظام سهمیه بندی در اوپک، اجرای طرح فریز نفتی است، اظهار داشت: در شرایط فعلی امکان افزایش تولید و صادرات نفت خام عربستان سعودی وجود ندارد و این کشور آماده پذیرش فریز نفتی بوده و تولید و صادرات نفت خام ایران هم تقریبا به دوران پیش از اعمال تحریم‌ها بازگشته است.

این تحلیلگر بازار نفت با یادآوری اینکه در دوران پیش از اعمال تحریم‌ها درآمد صادرات نفت ایران سالانه به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده بود، تاکید کرد: اما هم اکنون با وجود افزایش تولید و صادرات نفت، درآمد حاصل از صادرات نفت خام کشور به نصف سال‌های گذشته هم نمی‌رسد.

خطیبی با بیان اینکه هم اکنون مهمترین و کارسازترین تاکتیک برای افزایش درآمدهای نفتی نه افزایش تولید و صادرات بلکه افزایش قیمت‌ها در بازار است، تبیین کرد: قطعا در صورت افزایش قیمت‌ها به جای صادرات نفت خام، بیشتر می‌توان درآمدهای بالاتری کسب کرد.

نماینده سابق ایران با اشاره به وجود هرج و مرج در اوپک و افزایش بی‌سابقه تولید و صادرات نفت خام برخی از کشورهای عضو همچون عربستان سعودی، یادآور شد: نشانه‌هایی در بازار مبنی بر ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا به چشم می‌خورد و قطعا بازگشت نظام سهمیه بندی در اوپک می‌تواند زمینه ساز ثبات و افزایش قیمت‌ها در بازار شود.

نفت ۱۰۰ دلاری نیاز به معجزه دارد

وی در پاسخ به پرسش مهر که آیا می‌توان برای آینده‌ای نزدیک انتظار ظهور دوباره نفت ۱۰۰ دلاری را در بازار داشت؟ توضیح داد: قطعا پیش بینی نفت بشکه ای ۱۰۰ دلار در بازار برای آینده ای نزدیک محتمل نیست مگر آنکه اتفاقات خارج از انتظاری در بازار نفت بیافتد.

مدیر سابق امور بین الملل شرکت ملی نفت با اعلام اینکه اما اگر سقف تولید نفت اوپک یک تا دو میلیون بشکه در روز کاهش یابد قطعا قیمت‌ها با یک جهش بی‌سابقه در بازار نفت روبرو خواهد شد، افزود: بازگشت نظام سهمیه بندی و حتی کاهش سقف تولید نفت اوپک می‌تواند به بهبود قیمت ها کمک کند.

نماینده سابق ایران در اوپک همچنین خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی افزایش قیمت نفت به بشکه‌ای ۱۰۰ دلار تنها نیاز به یک معجزه دارد.

شرط پیوستن ایران به فریز نفت

خطیبی همچنین در پاسخ به سوال دیگر مهر که آیا ایران در نشست الجزایر باید زیر بار اجرای طرح فریز نفتی برود؟ گفت: افزایش صادرات نفت خام در دوران پسابرجام حق ایران بوده و باید بازار خود را دست کم مطابق با دوران پیش از اعمال تحریم‌ها باز پس بگیریم.

این تحلیگر بازار نفت با بیان اینکه در دوران پسا برجام ایران حتی با وجود افزایش یک میلیون بشکه‌ای صادرات نفت، بازار کشور دیگری را تصاحب نکرده است، تصریح کرد: هم اکنون اکثر کشورهای عضو اوپک با حداکثر ظرفیت تولید و صادرات نفت می‌کنند و این نشان می‌دهد که ایران سهم و بازار کشور دیگری را تصاحب نکرده است.

وی با یادآوری اینکه نفت ایران همواره در بازار دارای مشتریان سنتی و خاص خود است، اظهار داشت: با وجود افزایش تولید و صادرات نفت ایران بازهم تاکید می‌کنیم که ایران باید با اجرای طرح فریز نفتی همراهی کند به شرط آنکه افزایش تولید نفت ایران در دوران پسا برجام توسط تمامی کشورها به رسمیت شناخته شده و دیگر کشورها درخواست کاهش تولید و صادرات نفت ایران را نکنند.

مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه افزایش ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار بشکه ای تولید و صادرات روزانه نفت ایران نمی تواند منجر به افزایش درآمدهای فروش نفت بشود، تاکید کرد: فروش نفت بشکه‌ای ۵۰ تا ۶۰ دلار به مراتب بهتر از فروش نفت ۴۰ دلاری بوده و قطعا افزایش قیمت‌ها می‌تواند درآمد نفتی ایران و سایر کشورها را سر و سامانی ببخشد.

عربستان حق متهم کردن ایران را ندارد

خطیبی همچنین در پاسخ به این پرسش مهر که عربستان به دنبال متهم کردن ایران در بر هم زدن نظم و ثبات قیمت‌ها در بازار نفت است، گفت: عربستان درحالی ایران را متهم می کند که در طول دو سال گذشته خودش بالاترین افزایش عرضه نفت مازاد را در بازار داشته است.

وی تاکید کرد: بنابراین نباید جای متهم در بازار عوض شود.

نماینده سابق ایران در اوپک با بیان اینکه محدودسازی سقف تولید و اجرای طرح فریز نفتی منجر به کاهش ذخیره‌سازی نفت خام در کشورهای بزرگ مصرف کننده خواهد شد، تاکیدکرد: قطعا کاهش ذخیره سازی‌ها زمینه‌ساز افزایش قیمت نفت در بازار خواهد شد.

مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت در پایان با اعلام اینکه ایران و عربستان باید بر سر اجرای فریز نفتی به توافق برسند، خاطرنشان کرد: قطعا توافق بر سر فریز نفتی منجر به افزایش قیمت‌ها و بالا رفتن درآمد کل کشورهای عضو اوپک خواهد شد.