  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۰ شهریور ۱۳۹۵، ۱۹:۰۸

استقبال انگلیس از توافق آمریکا و روسیه درباره سوریه

استقبال انگلیس از توافق آمریکا و روسیه درباره سوریه

وزیر خارجه انگلیس با استقبال از توافق آمریکا و روسیه درباره آتش بس در سوریه خواستار توقف درگیری ها در این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزیر خارجه انگلیس در اظهاراتی از توافق آمریکا و روسیه درباره سوریه استقبال کرد.

بر این اساس، «بوریس جانسون» وزیر خارجه انگلیس در بیانیه امروز خود گفت: ما از توافق واشنگتن و مسکو در راستای توقف دوباره درگیری ها و ارسال کمک های بشر دوستانه به مناطق تحت درگیری در سوریه استقبال می کنیم.

وزیر خارجه انگلیس در ادامه این بیانیه افزود: از طرف های درگیر و کشورهای تأثیرگذار بر آن ها می خواهیم تا به درگیری ها و محاصره خاتمه دهند؛ چرا که درباره آن ها بر اساس اقداماتشان قضاوت خواهد شد.

رسانه ها پیشتر از توافق وزیران امور خارجه آمریکا و روسیه در این رابطه خبر داده و اعلام کرده بودند که آتش بس جدید و سراسری سوریه از  روز دوشنبه برقرار خواهد شد.

کد مطلب 3766279

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها