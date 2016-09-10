استقبال انگلیس از توافق آمریکا و روسیه درباره سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزیر خارجه انگلیس در اظهاراتی از توافق آمریکا و روسیه درباره سوریه استقبال کرد.

بر این اساس، «بوریس جانسون» وزیر خارجه انگلیس در بیانیه امروز خود گفت: ما از توافق واشنگتن و مسکو در راستای توقف دوباره درگیری ها و ارسال کمک های بشر دوستانه به مناطق تحت درگیری در سوریه استقبال می کنیم.

وزیر خارجه انگلیس در ادامه این بیانیه افزود: از طرف های درگیر و کشورهای تأثیرگذار بر آن ها می خواهیم تا به درگیری ها و محاصره خاتمه دهند؛ چرا که درباره آن ها بر اساس اقداماتشان قضاوت خواهد شد.

رسانه ها پیشتر از توافق وزیران امور خارجه آمریکا و روسیه در این رابطه خبر داده و اعلام کرده بودند که آتش بس جدید و سراسری سوریه از روز دوشنبه برقرار خواهد شد.