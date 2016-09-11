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۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۶:۲۷

رئیس اداره آرایشی سازمان غذا و دارو عنوان کرد؛

ثبت ۹۵ هزار و ۸۸۱ قلم محصول آرایشی و بهداشتی وارداتی

ثبت ۹۵ هزار و ۸۸۱ قلم محصول آرایشی و بهداشتی وارداتی

رئیس اداره آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، گفت: محصولات آرایشی و بهداشتی وارداتی که در کشور نمونه تولید داخل داشته است ممنوع و یا محدود شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدونا، دکتر مصطفی اسماعیلی، افزود: در زمنیه واردات محصولات آرایشی در سال جاری و در راستای فرمایشات رهبری در خصوص حمایت از تولید داخل برنامه ریزی های مؤثری صورت گرفت.

وی گفت: محصولات آرایشی و بهداشتی وارداتی که در کشور نمونه تولید داخل داشته است واردات آنها ممنوع و یا محدود شده و بسیاری از شرکت های وارداتی برای سرمایه گذاری در کشور اعلام آمادگی کرده اند.

اسماعیلی اظهار داشت: تعداد محصولات آرایشی و بهداشتی وارداتی ثبت شده در این اداره تا امروز ۹۵ هزار و ۸۸۱ مورد است و تعداد منابع ثبت شده نیز هزار و ۷۹۶ مورد بوده است که با برنامه ریزی های صورت گرفته در این اداره اولویت برنامه ها، حمایت از تولیدات داخلی است که تا به امروز حدود هزار و ۸۰۰ واحد تولید کننده فعال و غیر فعال در کشور وجود دارد که آمادگی داریم سرمایه گذاران را برای تولید طبق قوانین حمایت کنیم.

وی گفت: شرکت های واردکننده نیز برنامه ریزی های خود را برای سرمایه گذاری و استفاده از ظرفیت خالی شرکت های داخلی برای تولید در کشورمان انجام دهند.

کد مطلب 3766463

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