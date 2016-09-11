پیام رییس سازمان سینمایی به مناسبت روز ملی سینما

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی به مناسبت روز ملی سینما پیامی را منتشر کرد. متن پیام به شرح زیر است:

«باسمه تعالی

تن آدمی کمان و نفس و سخن چو تیرش

روز ملی سینما یعنی جشن پیروزی یک راه، یک نگاه. روز ملی سینما یعنی پیروزی یک فرهنگ یک تمدن کهن. یعنی کرنش جلوه های ویژه، صنعت و پول در برابر شعر و ادب و عرفان. جشن ملی سینما یعنی احترام سرشاخه ها به ریشه ها و ما جشن می گیریم این روز فرخنده را و چه مبارکند موسپیدان سینمای پرافتخارمان. آنها که سرو بلندِ قامت خود خم کردند چون کمان. تا نشکند در برابر تندباد حوادث زمان. تا آرش گون تیر سخن نه از دهان که از بناگوش جان پرتاب کنند به فراسوی زمین و زمان. چرا که « عقل این جهانی را سخنش، از دهان آید. عقل آن جهانی را سخن، که از تیر است؛ از میانِ جان آید !!»

روز ملی سینما روز نکوداشت اراده مردمانی است که دستی دارند در رنگ و روایتگر عشق اند در جهانی پر از خدعه و نیرنگ. روز جوشش، روز رویش جوانه ها. روز صدا و تصویر. روز سخن به گویاترین زبان.... روز سینما.

گرامی می داریم این روز را و کرنش می کنیم در برابر آنها که بودند در کنارمان و امروز مائیم و یادشان. مائیم و خاطره های زیبای شان. مائیم و نقشه راهی که دست به دست می شود بین جوانان پرشور سرزمین خورشید. سرزمین مشک و آب و آفتاب.

شکوه سینمای ایران بر سینماگران و ملت بزرگ ایران مبارک باد»