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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۴

عزاداری مردم یاسوج در بدرقه امام شهید

عزاداری مردم یاسوج در بدرقه امام شهید

یاسوج-مردم یاسوج همزمان با مراسم وداع با امام شهید در تهران، به عزاداری پرداختند.

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کد مطلب 6880838

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