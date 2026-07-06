https://mehrnews.com/x3cvQh ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۴ کد مطلب 6880838 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۴ عزاداری مردم یاسوج در بدرقه امام شهید یاسوج-مردم یاسوج همزمان با مراسم وداع با امام شهید در تهران، به عزاداری پرداختند. دریافت 15 MB کد مطلب 6880838 کپی شد مطالب مرتبط دو شهید گمنام در شهر یاسوج تشییع شدند پیکر مطهر دو شهید در یاسوج تشییع شد پیکر مطهر یک شهید در یاسوج تشییع شد تشییع دو شهید جنگ رمضان در یاسوج تشییع پیکر دو شهید اقتدار در یاسوج تشییع شهید راه امنیت در یاسوج برچسبها یاسوج تشییع رهبر شهید انقلاب مراسم بدرقه
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