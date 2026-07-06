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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۹:۳۸

عزاداری نوجوانان یاسوجی در متروی تهران در سوگ قائد شهید امت

عزاداری نوجوانان یاسوجی در متروی تهران در سوگ قائد شهید امت

یاسوج- نوجوانان یاسوجی در متروی تهران در سوگ رهبر شهید به عزاداری پرداختند.

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کد مطلب 6880466

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