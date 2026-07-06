https://mehrnews.com/x3cvGH ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۹:۳۸ کد مطلب 6880466 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۹:۳۸ عزاداری نوجوانان یاسوجی در متروی تهران در سوگ قائد شهید امت یاسوج- نوجوانان یاسوجی در متروی تهران در سوگ رهبر شهید به عزاداری پرداختند. دریافت 67 MB کد مطلب 6880466 کپی شد مطالب مرتبط پیکر مطهر دو شهید در یاسوج تشییع شد پیکر مطهر یک شهید در یاسوج تشییع شد تشییع دو شهید جنگ رمضان در یاسوج تشییع پیکر دو شهید اقتدار در یاسوج تشییع شهید راه امنیت در یاسوج دو شهید گمنام در شهر یاسوج تشییع شدند برچسبها یاسوج مراسم عزاداری محرم و صفر تشییع رهبر شهید انقلاب
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