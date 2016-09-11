گاف مفتی عربستان برایش گران تمام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، پس از انصراف شیخ «عبدالعزیز آل الشیخ» مفتی اعظم سعودی ها از ایراد سخنرانی در روز عرفه گمانه زنی هایی در خصوص علت این اقدام وی مطرح شده است. شیخ «عبدالعزیز آل الشیخ» مفتی اعظم سعودی ها برای نخستین بار طی ۳۵ سال گذشته اعلام کرد که به دلیل وضعیت جسمی نامناسب، از ایراد سخنرانی در روز عرفه سال جاری انصراف می دهد.

پس از انصراف مفتی سعودی، شیخ «عبدالرحمن السدیس» امام جماعت و سخنران مسجدالحرام جایگزین وی شد. عدم ایراد سخنرانی توسط مفتی سعودی سوالات زیادی را در این خصوص در اذهان پدید آورد.

وی اخیرا در یاوه گویی ها و گستاخی های بی شرمانه خود علیه شیعیان به ویژه ایران گفته بود که ایرانی ها و به صورت کلی شیعیان مسلمان نیستند و آنها را تکفیر کرده بود.

پس از این یاوه گویی ها از سوی این مزدور سعودی ها روزنامه رأی الیوم به نقل از منابع رسانه ای عالی رتبه سعودی اعلام کرد که اظهارات شیخ عبدالعزیز آل الشیخ مفتی سعودی نارضایتی هایی را در سطح رسمی و مردمی پدید آورد.

رأی الیوم در ادامه تصریح می کند: این اعتقاد در حال حاضر بر اذهان حاکم است که انصراف و عذرخواهی مفتی سعودی از ایراد سخنرانی در روز عرفه برای نخستین بار پس از ۳۵ سال، احتمالا بنابه درخواست ملک سلمان پادشاه سعودی صورت گرفته است تا بدین طریق آثار منفی سخنان تکفیری شیخ عبدالعزیز آل الشیخ بر شیعیان خنثی شود.

این رسانه عرب زبان می افزاید: تکفیر کردن از سوی مفتی سعودی، حملات سخت رسانه ای علیه عربستان و تفکر وهابیت آن را به ویژه از سوی ایرانی ها و شخصیت های برجسته ای همچون آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی در پی دارد.

رأی الیوم در پایان تاکید می کند: این احتمال وجود دارد که طی هفته ها و یا ماههای آتی شیخ عبدالعزیز آل الشیخ بازنشست شود؛ در همین راستا شیخ السدیس که به عنوان جایگزین وی امروز سخنرانی کرد، در بخشی از سخنان خود گفت: از شیخ عبدالعزیز به دلیل خدماتش طی ۳۵ سال اخیر تشکر می کنیم. این موضوع تلویحا به پایان کار مفتی سعودی اشاره دارد. همچنین روزنامه «مکه» که سخنان این مفتی سعودی را منتشر کرد، بسیار مورد سرزنش قرار گرفت.