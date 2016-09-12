  1. سلامت
  2. بهداشت
۲۲ شهریور ۱۳۹۵، ۱۶:۱۶

تبریک وزیر بهداشت به همتایان کشورهای اسلامی؛

ارتقاء سلامت و اتحاد امت مسلمان

ارتقاء سلامت و اتحاد امت مسلمان

وزیر بهداشت، در پیامی عید قربان را به وزرای بهداشت کشورهای اسلامی تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در این پیام ضمن تبریک عید سعید قربان و آرزوی موفقیت و سربلندی، برای مسلمانان جهان، پایان خشونت، فقر و تبعیض در سراسر جهان بویژه کشورهای اسلامی، صلح پایدار و ارتقاء سلامت و اتحاد و برادری أمت مسلمان را  از خداوند متعال خواستار شده است.

متن این پیام به شرح زیر است:

عالیجنابان وزرای محترم بهداشت کشورهای اسلامی

با سلام و تحیات

عید سعید قربان، عید بزرگ أمت مسلمان را که نشانگر قربانی کردن نفس و أوج طاعت و بندگی در برابر خداوند متعال است، به شما، دولت و ملت ان کشور تبریک و تهنیت میگویم. از خداوند بزرگ موفقیت و سربلندی، پایان خشونت، فقر و تبعیض در سراسر جهان بویژه کشورهای اسلامی، صلح پایدار و ارتقاء سلامت و اتحاد و برادری أمت مسلمان را خواستارم.

فرصت را مغتنم شمرده، خواهشمندم احترامات فائقه اینجانب را به نمایندگی از نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران برای جنابعالی و دولت و ملت دوست و برادر پذیرا باشید.

کد مطلب 3767627

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها