ارتقاء سلامت و اتحاد امت مسلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در این پیام ضمن تبریک عید سعید قربان و آرزوی موفقیت و سربلندی، برای مسلمانان جهان، پایان خشونت، فقر و تبعیض در سراسر جهان بویژه کشورهای اسلامی، صلح پایدار و ارتقاء سلامت و اتحاد و برادری أمت مسلمان را از خداوند متعال خواستار شده است.



متن این پیام به شرح زیر است:



عالیجنابان وزرای محترم بهداشت کشورهای اسلامی



با سلام و تحیات

عید سعید قربان، عید بزرگ أمت مسلمان را که نشانگر قربانی کردن نفس و أوج طاعت و بندگی در برابر خداوند متعال است، به شما، دولت و ملت ان کشور تبریک و تهنیت میگویم. از خداوند بزرگ موفقیت و سربلندی، پایان خشونت، فقر و تبعیض در سراسر جهان بویژه کشورهای اسلامی، صلح پایدار و ارتقاء سلامت و اتحاد و برادری أمت مسلمان را خواستارم.

فرصت را مغتنم شمرده، خواهشمندم احترامات فائقه اینجانب را به نمایندگی از نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران برای جنابعالی و دولت و ملت دوست و برادر پذیرا باشید.