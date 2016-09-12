۱۶۰۰ لیتر شیر خام فاقد مجوز در گرمه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمد حدادیان اظهار کرد: مأموران کلانتری ۱۲ شهر درق در محل سهراهی سنگ سوراخ در ابتدای حوزه استحفاظی شهرستان گرمه به یک دستگاه وانت نیسان حمل فرآوردههای لبنی مشکوک و آن را متوقف کردند.
حدادیان افزود: در بازرسیهای بهعملآمده مأموران از خودروی وانت نیسان، مشخص شد خودرو حامل یک هزار و ۶۰۰ لیتر شیر خام قاچاق و بدون مجوز است.
وی بابیان اینکه خودرو حمل شیر به شبکه بهداشت تحویل داده شد، تصریح کرد: کارشناسان ارزش ریالی این مقدار شیر را ۲۴ میلیون ریال برآورد کردند.
حدادیان گفت: واسطهها شیر را بدون کنترل و استقرار در ایستگاه سردخانه با خودروهای بدون سردخانه حمل کرده و بهصورت دورهگردی به فروش میرسانند که به علت ماندن مدتزمان طولانی در تانکر سبب فاسدشدن آن میشود.
این مقام انتظامی با تأکید بر برخورد قانونی با متخلفان دورهگرد، اظهار کرد: در این رابطه یک دستگاه خودروی وانت نیسان توقیف و یک متهم نیز دستگیر شد.
به گفته فرمانده انتظامی شهرستان گرمه، خودروی توقیفشده به پارکینگ و متهم دستگیرشده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.
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