اسامی برگزیدگان هجدهمین جشن سینمای ایران

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه ۲۲ شهریور ماه مراسم هجدهمین جشن خانه سینما با حضور هنرمندان و اصحاب رسانه در میدان مشق برگزار شد.
برگزیدگان هجدهمین جشن خانه سینما به شرح زیر است:
جایزه بهترین عکس: محمد بدرلو برای فیلم اعترافات ذهن خطرناک من
تندیس بهترین جلوههای ویژه میدانی: ایمان کرمیان برای فیلم ایستاده در غبار
تندیس بهترین چهرهپردازی: شهرام خلج برای فیلم ایستاده در غبار
تندیس بهترین طراح لباس: غزاله معتمد برای فیلم ابد و یک روز
تندیس بهترین صداگذاری: آرش قاسمی برای فیلم خشم و هیاهو
تندیس بهترین صدابرداری: امین میرشکاری برای فیلم ابد و یک روز
تندیس بهترین طراح صحنه: امیرحسین قدسی برای فیلم اژدها وارد میشود
تندیس بهترین جلوههای ویژه بصری: هادی اسلامی برای فیلم بادیگارد
تندیس بهترین موسیقی متن: کارن همایونفر برای فیلم بادیگارد
تندیس بهترین تدوین: بهرام دهقانی برای فیلم ابد و یک روز
تندیس بهترین فیلمبرداری: هومن بهمنش برای فیلم اژدها وارد میشود
تندیس بهترین بازیگر نقش مکمل مرد: نوید محمدزاده برای فیلم ابد و یک روز
تندیس بهترین بازیگر نقش مکمل زن: فرشته صدرعرفایی برای فیلم کوچه بی نام
تندیس بهترین بازیگر نقش اول مرد: پیمان معادی برای فیلم ابد و یک روز
تندیس بهترین بازیگر نقش اول زن: باران کوثری برای فیلم کوچه بی نام
تندیس بهترین فیلمنامه اقتباسی: ناهید طباطبایی و حمیدرضا قطبی برای فیلم جامه دران
تندیس بهترین فیلمنامه: سعید روستایی برای فیلم ابد و یک روز
تندیس بهترین کارگردانی: سعید روستایی برای فیلم ابد و یک روز
تندیس بهترین فیلم: حبیب والی نژاد برای فیلم ایستاده در غبار
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