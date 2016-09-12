اسامی برگزیدگان هجدهمین جشن سینمای ایران

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه ۲۲ شهریور ماه مراسم هجدهمین جشن خانه سینما با حضور هنرمندان و اصحاب رسانه در میدان مشق برگزار شد.

برگزیدگان هجدهمین جشن خانه سینما به شرح زیر است:

جایزه بهترین عکس: محمد بدرلو برای فیلم اعترافات ذهن خطرناک من

تندیس بهترین جلوه‌های ویژه میدانی: ایمان کرمیان برای فیلم ایستاده در غبار

تندیس بهترین چهره‌پردازی: شهرام خلج برای فیلم ایستاده در غبار

تندیس بهترین طراح لباس: غزاله معتمد برای فیلم ابد و یک روز

تندیس بهترین صداگذاری: آرش قاسمی برای فیلم خشم و هیاهو

تندیس بهترین صدابرداری: امین میرشکاری برای فیلم ابد و یک روز

تندیس بهترین طراح صحنه: امیرحسین قدسی برای فیلم اژدها وارد می‌شود

تندیس بهترین جلوه‌های ویژه بصری: هادی اسلامی برای فیلم بادیگارد

تندیس بهترین موسیقی متن: کارن همایونفر برای فیلم بادیگارد

تندیس بهترین تدوین: بهرام دهقانی برای فیلم ابد و یک روز

تندیس بهترین فیلمبرداری: هومن بهمنش برای فیلم اژدها وارد می‌شود

تندیس بهترین بازیگر نقش مکمل مرد: نوید محمدزاده برای فیلم ابد و یک روز

تندیس بهترین بازیگر نقش مکمل زن: فرشته صدرعرفایی برای فیلم کوچه بی نام

تندیس بهترین بازیگر نقش اول مرد: پیمان معادی برای فیلم ابد و یک روز

تندیس بهترین بازیگر نقش اول زن: باران کوثری برای فیلم کوچه بی نام

تندیس بهترین فیلمنامه اقتباسی: ناهید طباطبایی و حمیدرضا قطبی برای فیلم جامه دران

تندیس بهترین فیلمنامه: سعید روستایی برای فیلم ابد و یک روز

تندیس بهترین کارگردانی: سعید روستایی برای فیلم ابد و یک روز

تندیس بهترین فیلم: حبیب والی نژاد برای فیلم ایستاده در غبار