  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۲ شهریور ۱۳۹۵، ۲۳:۱۲

اسامی برگزیدگان هجدهمین جشن سینمای ایران

اسامی برگزیدگان هجدهمین جشن سینمای ایران

برگزیدگان هجدهمین جشن خانه سینما معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه ۲۲ شهریور ماه مراسم هجدهمین جشن خانه سینما با حضور هنرمندان و اصحاب رسانه در میدان مشق برگزار شد.

برگزیدگان هجدهمین جشن خانه سینما به شرح زیر است:

جایزه بهترین عکس: محمد بدرلو برای فیلم اعترافات ذهن خطرناک من

تندیس بهترین جلوه‌های ویژه میدانی: ایمان کرمیان برای فیلم ایستاده در غبار

تندیس بهترین چهره‌پردازی: شهرام خلج برای فیلم ایستاده در غبار

تندیس بهترین طراح لباس: غزاله معتمد برای فیلم ابد و یک روز

تندیس بهترین صداگذاری: آرش قاسمی برای فیلم خشم و هیاهو

تندیس بهترین صدابرداری: امین میرشکاری برای فیلم ابد و یک روز

تندیس بهترین طراح صحنه: امیرحسین قدسی برای فیلم اژدها وارد می‌شود

تندیس بهترین جلوه‌های ویژه بصری: هادی اسلامی برای فیلم بادیگارد

تندیس بهترین موسیقی متن: کارن همایونفر برای فیلم بادیگارد

تندیس بهترین تدوین: بهرام دهقانی برای فیلم ابد و یک روز

تندیس بهترین فیلمبرداری: هومن بهمنش برای فیلم اژدها وارد می‌شود

تندیس بهترین بازیگر نقش مکمل مرد: نوید محمدزاده برای فیلم ابد و یک روز

تندیس بهترین بازیگر نقش مکمل زن: فرشته صدرعرفایی برای فیلم کوچه بی نام

تندیس بهترین بازیگر نقش اول مرد: پیمان معادی برای فیلم ابد و یک روز

تندیس بهترین بازیگر نقش اول زن: باران کوثری برای فیلم کوچه بی نام

تندیس بهترین فیلمنامه اقتباسی: ناهید طباطبایی و حمیدرضا قطبی برای فیلم جامه دران

تندیس بهترین فیلمنامه: سعید روستایی برای فیلم ابد و یک روز

تندیس بهترین کارگردانی: سعید روستایی برای فیلم ابد و یک روز

تندیس بهترین فیلم: حبیب والی نژاد برای فیلم ایستاده در غبار

کد مطلب 3767709

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها