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۲۴ شهریور ۱۳۹۵، ۱۵:۵۶

نخستین پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه صادر شد

نخستین پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه صادر شد

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی از اعطای اولین پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر عمیدیان با اعلام این خبر، اظهار کرد: شرکت کیش سل پارس با اپراتور تلفن همراه رایتل قرارداد همکاری منعقد کرده و با توجه به برنامه‌ریزی انجام شده، انتظار می‌رود تا اوایل آذرماه سال جاری، سیم‌کارت‌های این اپراتور با پیش شماره ۰۹۹۹ به عنوان اولین اپراتور MVNO، وارد بازار شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه پروانه MVNO، پنج‌ساله است، افزود: در حال حاضر از سوی رگولاتوری برای ۲۴ شرکت، موافقت اصولی پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه صادر شده است و در صورتیکه هر کدام از این شرکتها بتوانند با یکی از اپراتورهای تلفن همراه قرارداد همکاری به امضاء برسانند، پروانه MVNO را دریافت می‌کنند.

وی درباره الزام اپراتورهای تلفن همراه کشور برای عقد قرارداد عمده‌فروشی با دارندگان موافقت اصولی پروانه MVNO گفت: براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اپراتورهای تلفن همراه تا سوم آبان سال جاری فرصت دارند تا برای عقد حداقل یک قرارداد عمده‌فروشی با دارندگان موافقت اصولی پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه اقدام کنند.

عمیدیان افزود: همچنین براساس این مصوبه، اپراتورهای تلفن همراه حداکثر تا سوم آذر سال ۹۵ فرصت دارند حداقل یک قرارداد دیگر را با سایر دارندگان موافقت اصولی MVNO منعقد کنند.

کد مطلب 3769120

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