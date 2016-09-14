  1. استانها
  2. ایلام
۲۴ شهریور ۱۳۹۵، ۱۳:۲۹

مدیر کل آموزش و پرورش استان ایلام:

کتابخانه های مدارس استان ایلام تجهیز می شوند

کتابخانه های مدارس استان ایلام تجهیز می شوند

ایلام-مدیر کل آموزش و پرورش استان ایلام گفت: کتابخانه های مدارس استان در آستانه سال تحصیلی جدید به کتاب های جدید مجهز می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش ایلام، علی بیرانوند اعلام کرد: در آستانه فرا رسیدن سال تحصیلی جدید ۱۲ هزار و ۵۰۰ جلد کتاب غیر درسی به ارزش ریالی ۲۵۰ میلیون ریال برای تجهیز کتابخانه های مدارس خریداری شده است.

وی مهمترین عنوان های این کتاب ها را مذهبی، علمی، داستانی، ادبیات، کودک و نوجوان عنوان کرد که بین مدارس متوسطه استان توزیع شده است.

بیرانوند گفت: این کتاب ها به منظور تجهیز کتابخانه های مدارس و همچنین تقویت فرهنگ مطالعه غیر درسی خریداری برای استفاده دانش آموزان در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

وی به طرح پروژه مهر مدارس استان اشاره کرد وافزود: در اجرای این طرح اقدام های لازم برای بازگشایی با نشاط و پر شور مدارس انجام گرفته است.

مدیر کل آموزش و پرورش ایلام با بیان اینکه تاکنون ۹۰درصد دانش آموزان استان در مدارس ثبت نام کرده اند، تاکید کرد : پیش بینی می شود آمار دانش آموزان استان در سال تحصیلی ۹۵_۹۶ نسبت به پارسال تغییری نکند.

کد مطلب 3769214

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها