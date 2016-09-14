کتابخانه های مدارس استان ایلام تجهیز می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش ایلام، علی بیرانوند اعلام کرد: در آستانه فرا رسیدن سال تحصیلی جدید ۱۲ هزار و ۵۰۰ جلد کتاب غیر درسی به ارزش ریالی ۲۵۰ میلیون ریال برای تجهیز کتابخانه های مدارس خریداری شده است.

وی مهمترین عنوان های این کتاب ها را مذهبی، علمی، داستانی، ادبیات، کودک و نوجوان عنوان کرد که بین مدارس متوسطه استان توزیع شده است.

بیرانوند گفت: این کتاب ها به منظور تجهیز کتابخانه های مدارس و همچنین تقویت فرهنگ مطالعه غیر درسی خریداری برای استفاده دانش آموزان در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

وی به طرح پروژه مهر مدارس استان اشاره کرد وافزود: در اجرای این طرح اقدام های لازم برای بازگشایی با نشاط و پر شور مدارس انجام گرفته است.

مدیر کل آموزش و پرورش ایلام با بیان اینکه تاکنون ۹۰درصد دانش آموزان استان در مدارس ثبت نام کرده اند، تاکید کرد : پیش بینی می شود آمار دانش آموزان استان در سال تحصیلی ۹۵_۹۶ نسبت به پارسال تغییری نکند.